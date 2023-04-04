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Самый сильный. Омич одержал победу на международном турнире по силовому экстриму

4 апреля 2023, 12:01
Фото: пресс-служба «СТБ-Охрана»

Омич третий раз завоевал звание самого сильного человека в России

Два дня Скосырский сражался с 10 мощнейшими спортсменами, среди которых иранец Пейман Махрипурехир, американец Уэсли Клэборн и француз Орельен Ле Жен.

В пресс-службе «СТБ-Охрана» сообщают, что омич Дмитрий Скосырский стал победителем международного турнира по силовому экстриму на Siberian Power Show-2023.

Фото: пресс-служба «СТБ-Охрана»

Турнир проходил в Красноярске. В нем участвовали атлеты из 15 стран: Россия, Италия, Франция, США, Грузия, Иран, Армения и др.

В рамках мероприятия, 1 и 2 апреля, проходил международный турнир по силовому экстриму StrongMan TITANS, в котором участвовал Дмитрий Скосырский. Кстати, приехал он вместе с Михаилом Шивляковым из «СТБ-Охрана», который поддерживал протеже, а также судил и комментировал состязания силачей-любителей.

Фото: пресс-служба «СТБ-Охрана»

Два дня Скосырский сражался с 10 мощнейшими спортсменами, среди которых иранец Пейман Махрипурехир, американец Уэсли Клэборн и француз Орельен Ле Жен.

«Дима порадовал меня, как тренера, не только первенством, но и личным рекордом в „Становой тяге“. Многие ждали мирового рекорда в „Гантели Сира“, но 146 кг никому не поддались. Отмечу, что Диме всего 24 года, и это его третья победа в рамках Siberian Power Show», — рассказал Михаил Шивляков.

Серебро забрал белгородец Давид Шамей, а бронзу — иранец Пейман Махрипурехир.

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#Ксения Карагодина#Турнир#Победа#Омичи#Общество#Город#Награда#Siberian Power Show-2023#Новости#Омск#Омская область
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