Самый сильный. Омич одержал победу на международном турнире по силовому экстриму

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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Updated Сегодня, 12:36
В пресс-службе «СТБ-Охрана» сообщают, что омич Дмитрий Скосырский стал победителем международного турнира по силовому экстриму на Siberian Power Show-2023.
Турнир проходил в Красноярске. В нем участвовали атлеты из 15 стран: Россия, Италия, Франция, США, Грузия, Иран, Армения и др.
В рамках мероприятия, 1 и 2 апреля, проходил международный турнир по силовому экстриму StrongMan TITANS, в котором участвовал Дмитрий Скосырский. Кстати, приехал он вместе с Михаилом Шивляковым из «СТБ-Охрана», который поддерживал протеже, а также судил и комментировал состязания силачей-любителей.
Два дня Скосырский сражался с 10 мощнейшими спортсменами, среди которых иранец Пейман Махрипурехир, американец Уэсли Клэборн и француз Орельен Ле Жен.
«Дима порадовал меня, как тренера, не только первенством, но и личным рекордом в „Становой тяге“. Многие ждали мирового рекорда в „Гантели Сира“, но 146 кг никому не поддались. Отмечу, что Диме всего 24 года, и это его третья победа в рамках Siberian Power Show», — рассказал Михаил Шивляков.
Серебро забрал белгородец Давид Шамей, а бронзу — иранец Пейман Махрипурехир.