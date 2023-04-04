Самый сильный. Омич одержал победу на международном турнире по силовому экстриму

Турнир проходил в Красноярске. В нем участвовали атлеты из 15 стран: Россия, Италия, Франция, США, Грузия, Иран, Армения и др.



В рамках мероприятия, 1 и 2 апреля, проходил международный турнир по силовому экстриму StrongMan TITANS, в котором участвовал Дмитрий Скосырский. Кстати, приехал он вместе с Михаилом Шивляковым из «СТБ-Охрана», который поддерживал протеже, а также судил и комментировал состязания силачей-любителей.