С Урала и с Ямала: первые три дня двух врио губернатора Омской области

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
С того момента, когда мы узнали о смене власти в Омской области, прошло пять суток. Еще утром 29 марта (в прошлую среду) председатель правительства ДНР Виталий Хоценко писал в своем телеграм-канале о планах создания Мариупольского индустриального парка на территории «Азовмаша». «Планируем построить», — говорил он. «Наши предприятия», «рабочие места для наших жителей». А вечером были скоропостижный уход «по собственному» Александра Буркова и приход Хоценко на его место как «временно исполняющего обязанности».
Отсчитывать пребывание врио на посту стоит с вечера пятницы, когда он прибыл в Омск и был официально представлен местным элитам. Получается, временному губернаторству Виталия Хоценко трое суток, и это подходящий момент, чтобы делать первые выводы. Да, чиновник пока только принимает дела, — но то, что он успел сказать и сделать, может быть вполне информативно. Особенно если сравнивать с тем, что говорил и делал в свои первые три дня предыдущий «варяг» — только что ушедший в закат Александр Бурков.
Между двумя назначениями 5 с половиной лет. Попробуем сравнить приход двух варягов, с Урала и с Ямала.
Президентское напутствие
Шаг номер один для каждого врио — встреча с президентом. Собственно, это то самое событие, благодаря которому омичи впервые слышат имя нового назначенца. И надо признать, что в октябре-2017 официальный сайт администрации президента не побаловал нас обилием данных. Одновременно, в 14:40 9 октября, появились две новости: «Встреча с Александром Бурковым» («Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Бурковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Омской области») и «Александр Бурков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области» (лапидарное сообщение о подписании указа).
С Хоценко все было по-другому. Во-первых, встреча была не вживую, а посредством дистанционной связи, а во-вторых, мы точно знаем, что именно было сказано.
— Вы почти пять лет проработали на северах, и в этой связи проблемы Сибири для вас понятны, небезразличны, — рассказал Путин тогда еще председателю правительства ДНР.
Дальше было напоминание о том, что Хоценко работал в Москве и в Донецке, с тем же выводом: «Конечно, у вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет». Путин добавил, что этот регион «очень важен», что «по своим климатическим параметрам» Омская область «относится к наиболее приемлемым для жизни человека, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы сделать нужно очень многое для того, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают».
Путин уточнил, что «команда» в регионе может быть обновлена, но упор надо делать «на людей, которые хорошо знают проблемы региона, работают там, себя зарекомендовали хорошо».
Хоценко в ответ пообещал «приложить все усилия, чтобы сделать жизнь людей лучше». Особое внимание он уделит «поддержке воинов», участвующих в СВО, и семей мобилизованных, а также продолжит поддержку «подшефного» города — Стаханова в ЛНР.
Итого главное, что мы здесь фиксируем, — подчеркнутая забота Путина об Омской области и пара примет времени, связанных с событиями в Донбассе.
Первые заявления
Буркова на момент его назначения не было в социальных сетях. Блог в Живом журнале он удалил, Твиттер перестал вести лет за шесть до того, так что о первой живой реакции врио на новости мы узнали позже. Живо реагировали другие. Например, земляк Буркова Евгений Ройзман (тогда еще глава Екатеринбурга) написал: «Буркова назначили губернатором Омской области! Логики — ноль, но у него хотя бы диплом настоящий, в отличие от некоторых назначенцев».
Депутат екатеринбургской городской думы Александр Караваев был более комплиментарен: «Ух, омичи и омички, повезло вам с новым губернатором! Александр Бурков — настоящий лидер и хозяйственник. Наведет порядок и откроет для области новые возможности развития».
Депутат Омского городского совета Владимир Гуселетов назвал назначение Буркова возможным «шагом к возрождению нашего региона». Понятно, в чем тут дело: оба до сих пор принадлежат к одной партии, «Справедливая Россия».
С Хоценко все совсем иначе: у него есть телеграм-канал.
«Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие! — написал он вечером в среду. — Приложу все усилия для развития Омской области. Подчеркну, что главное — это жители Омской области, постараюсь максимально быстро погрузиться в проблематику региона».
Первые заявления были скорее демонстрацией позитивных намерений, без какой-либо конкретики. «Если и будут изменения на первых порах, то скорее точечная донастройка», — ответил Хоценко на уточняющий вопрос ведущего новостей «России 24».
А вот рассказывая о встрече с вице-премьером федерального правительства Маратом Хуснуллиным, новоявленный врио назвал «задачи, которые необходимо решать в приоритетном порядке, — строительство жилья, восстановление дорожного и мостового хозяйства области».
Представление
Каждый из врио приехал в Омск через два дня после назначения в сопровождении полпреда по Сиибирскому федеральному округу (в 2017 году это был Сергей Меняйло, в 2023 — Анатолий Серышев). В обоих случаях в здании облправительства организовывали торжественную встречу назначенца с местными элитами — для знакомства и декларирования определенных намерений. Оба благодарили своих предшественников и делали программные заявления.
Бурков, если кто-то не помнит, говорил о космосе.
«С Омской области начинается дорога в космос, — рассказывал он. — Самое ценное, что есть на Омской земле — это люди». Дальше речь зашла о том, что в нашем регионе много талантливых людей, что «работы хватит всем», но вот люди уезжают, и это очень плохо:
— Самое страшное — отток молодежи из Омской области, и уговорами мы это не решим. Надо улучшать экологию и качество образования.
Потом Бурков заверил собравшихся, что будет опираться на местные кадры, что полномочия будет использовать исключительно «во благо России и Омской области» и что никаких «резких движений» не будет.
Хоценко в своей речи уделил много внимания собственной биографии. Еще он рассказал, что пока привез с собой только одного помощника и одного советника (тоже без «резких движений», значит), что намерен «просить и требовать со своей команды, депутатов, чтобы тянули деньги со всех федеральных программ».
Ну и еще одно важное обстоятельство: Омская область при Хоценко будет энергично участвовать в делах Донбасса.
— Знаем, как помогать нашим бойцам, — рассказал врио. — У нас есть и город подшефный, максимально будем участвовать в этих процессах.
Первые шаги
О Буркове мы помним, что на брифинге сразу после знакомства он пообещал утверждать новые проекты только после общественных обсуждений. «Детально разбираться», «искать болевые точки», «сотрудничать с федеральным центром на земле» — вот это все.
Через три дня был осенний субботник. Бурков наводил порядок на «Зеленом острове», где запомнился шутками про массу Сергея Фролова (врио мэра) и взвешенным (может быть, даже чересчур) комментарием по болезненной для Омска теме.
— Насколько я знаю, с весны начались выбросы, — рассказал врио губернатора. — Мы должны понимать, нарушение ли это технологического процесса или кто-то ставит новое оборудование, которое будет загрязнять атмосферу и жизнь омичей. Сразу говорить «Давайте остановим всё производство, и будет чисто!» мы себе позволить не можем. Эти предприятия кормят регион и город, там работают наши жители, а завтра будут работать наши дети.
При всем этом Бурков объяснил, что «у нас с вами нет другого выбора». И ответил на заданный «в лоб» вопрос: «Я надеюсь, безусловно, виновник должен быть найден».
Хоценко в своих первых шагах выглядит как-то более решительно. Итак, что он сделал за три дня (если списком):
* предложил сенаторам и депутатам Госдумы от Омской области встречаться раз в месяц;
* ввел для правительства шестидневку (по субботам будут объезды строек);
* совершил первый субботний объезд (строительство школ в Серебряном береге и на Космическом);
* поручил подчиненным усилить антитеррористическую защиту, провести проверки соцучреждений. «Российские герои на передовой самоотверженно сражаются с противником, а наша задача защитить мирных омичей», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.
* ввел традицию еженедельных субботников (до мая);
* попросил мэра Шелеста выделить чиновникам из облправительства для ближайшего субботника самое грязное место;
* провел первый прием граждан;
* учредил специальную комиссию «по вопросам деятельности Госфонда поддержки ветеранов».
При этом какого-то заметного погружения в дела региона мы не замечаем ни у первого, ни у второго. Да и стоит ли говорить об этом всерьез по итогам трех дней? Чиновники принимают дела, начинают осматриваться, никакого понимания ситуации у них все еще не сформировалось. Остается делать общие заявления и демонстрировать живой интерес.
«Наблюдаю грязь», — констатировал Хоценко на недавнем видео, опубликованном в его телеграм-канале. Такой вот вдумчивый комментарий от человека, впервые увидевшего омскую весну.
Итого получается, что Бурков в свои первые три дня не сделал никаких конкретных шагов, но показал, что знает о главной проблеме Омска — оттоке населения. Хоценко более деятелен, но проблематика, с которой он приехал, совсем иная. Это строительство социальных объектов (а мы помним, что Буркова совсем недавно жестко критиковали на федеральном уровне из-за школ и детсадов) и тема СВО, которой Хоценко «заряжен» из-за своего последнего места работы.
Посмотрим, будет ли новый врио так же активно занимается другими проблемами региона. Их тут у нас хватает.