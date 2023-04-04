С Урала и с Ямала: первые три дня двух врио губернатора Омской области

Дальше было напоминание о том, что Хоценко работал в Москве и в Донецке, с тем же выводом: «Конечно, у вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет». Путин добавил, что этот регион «очень важен», что «по своим климатическим параметрам» Омская область «относится к наиболее приемлемым для жизни человека, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы сделать нужно очень многое для того, чтобы жизнь людей в этом регионе соответствовала тому, чего они заслуживают».