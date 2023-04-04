Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Враг решил использовать несколько зданий в одном из поселений в качестве опорных точек: именно там был размещен личный состав и военная техника Вооруженных сил Украины. Для уничтожения целей была задействована авиация, включая корректируемые авиабомбы, пишет Общественная служба новостей.
По кадрам, снятым беспилотным летательным аппаратом, видно, что несколько объектов были уничтожены прямыми попаданиями. Это подтверждает оператор дрона, наблюдающий за действиями Военно-космических сил РФ. Комментарии оператора говорят о том, что цели были поражены: «Прямое попадание. Второе прямое попадание. Две бомбы. Попадание в районе цели. Цель поражена».
По некоторым данным, авиация применяла как корректируемые, так и обычные осколочно-фугасные бомбы. Кроме того, известно, что ВСУ перебросили свою военную технику в оккупированную киевским режимом часть российской Запорожской области .Там находятся опорные точки, по которым были нанесены удары.