Российская авиация нанесла удар по опорным точкам ВСУ на Запорожском направлении

По кадрам, снятым беспилотным летательным аппаратом, видно, что несколько объектов были уничтожены прямыми попаданиями. Это подтверждает оператор дрона, наблюдающий за действиями Военно-космических сил РФ. Комментарии оператора говорят о том, что цели были поражены: «Прямое попадание. Второе прямое попадание. Две бомбы. Попадание в районе цели. Цель поражена».