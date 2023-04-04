Развитие нейросетей вызывает опасения у экспертов

Ранее американский ученый Элиезер Юдковский высказался о том, что нейросети могут угрожать жизни всех людей на Земле. Кроме того, он отметил недостаточно серьезный подход к этой проблеме со стороны бизнесменов Илона Маска и Стива Возняка, которые ранее подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта.