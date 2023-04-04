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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Развитие нейросетей вызывает опасения у экспертов

4 апреля 2023, 15:02
Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, предупредил о возможных опасностях для человечества, связанных с использованием нейросетей.

Денис Кусков заявил, что на данный момент никто не знает, на что способны нейросети, и, что их использование может привести к непредсказуемым последствиям. Специалист призвал к тщательному изучению работы этих систем перед их активным применением, пишет iz.ru.

Ранее американский ученый Элиезер Юдковский высказался о том, что нейросети могут угрожать жизни всех людей на Земле. Кроме того, он отметил недостаточно серьезный подход к этой проблеме со стороны бизнесменов Илона Маска и Стива Возняка, которые ранее подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта.

 

#Ученые#Технологии
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