Развитие нейросетей вызывает опасения у экспертов

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Денис Кусков заявил, что на данный момент никто не знает, на что способны нейросети, и, что их использование может привести к непредсказуемым последствиям. Специалист призвал к тщательному изучению работы этих систем перед их активным применением, пишет iz.ru.
Ранее американский ученый Элиезер Юдковский высказался о том, что нейросети могут угрожать жизни всех людей на Земле. Кроме того, он отметил недостаточно серьезный подход к этой проблеме со стороны бизнесменов Илона Маска и Стива Возняка, которые ранее подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта.