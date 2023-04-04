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Провел на столбе больше суток. Сотрудники «Ростелекома» спасли кота в Омской области

4 апреля 2023, 05:37
Фото: 1MI
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В Омской области спасли кота, который просидел на столбе больше суток

Происшествие взволновало местных жителей.

В Таре в Омской области сотрудники компании «Ростелеком» сняли кота со столба. Со слов местных, животное провело на опоре больше суток.

«На опоре у перекрестка улиц Герцена и Октябрьской вторые сутки сидит кот. Может кто-то сможет спасти животное, у которого не получается спуститься самостоятельно», — сообщили вчера, 3 апреля, в паблике «Тара360º | Новости Тары».

В итоге, кота благополучно спустили на землю. Бригада сотрудников телекоммуникационной компании, Николай Гудков и Алексей Федоренко, сняли животное со столба.

«Спасибо огромное мужчинам из Ростелекома! Без промедления и дежурных равнодушных фраз „Мы этим не занимаемся“, откликнулись на просьбу снять кота. Как говорится, мир не без добрых людей, главное, во время отыскать их», — поблагодарила в комментариях ВКонтакте спасителей местная жительница, подписанная как Елена Непрекрасная.
Фото: Тара360º | Новости Тары
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#Евгений Игишев#Кот#Ростелеком#Животные#Домашние животные#Общество#Происшествия#Омская область#Тара
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