Провел на столбе больше суток. Сотрудники «Ростелекома» спасли кота в Омской области

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:59
В Таре в Омской области сотрудники компании «Ростелеком» сняли кота со столба. Со слов местных, животное провело на опоре больше суток.
«На опоре у перекрестка улиц Герцена и Октябрьской вторые сутки сидит кот. Может кто-то сможет спасти животное, у которого не получается спуститься самостоятельно», — сообщили вчера, 3 апреля, в паблике «Тара360º | Новости Тары».
В итоге, кота благополучно спустили на землю. Бригада сотрудников телекоммуникационной компании, Николай Гудков и Алексей Федоренко, сняли животное со столба.
«Спасибо огромное мужчинам из Ростелекома! Без промедления и дежурных равнодушных фраз „Мы этим не занимаемся“, откликнулись на просьбу снять кота. Как говорится, мир не без добрых людей, главное, во время отыскать их», — поблагодарила в комментариях ВКонтакте спасителей местная жительница, подписанная как Елена Непрекрасная.