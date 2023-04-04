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Прокуратура проверит заброшку в Омске, где сломал ногу подросток

4 апреля 2023, 07:03
Фото: Google Карты
Двухэтажное здание школы заброшено 8 лет назад
15-летний школьник сломал ногу и ушиб почку.

Прокуратура Октябрьского округа проверит факт травмирования ребенка на территории заброшенной школы на улице Свободы, сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе ведомства. Как ранее сообщал Город55, 15-летний подросток выпал из окна первого этажа здания и получил травмы. У него диагностировали перелом ноги и ушиб почки.

Выяснилось, что здание находится в аренде у компании «Комфорт». По итогам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о необходимости обязать организацию следить за заброшенным зданием. В частности, ограничить к нему доступ, в том числе несовершеннолетних.

Раньше по адресу улица Свободы, 157 располагалась общеобразовательная школа №163. Здание забросили в 2015 году.

В Омске подросток выпал из окна заброшенного дома и сломал ногу
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Подросток#Травма#Заброшенное здание#Город#Происшествия#Омск
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