Прокуратура проверит заброшку в Омске, где сломал ногу подросток

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:32
Прокуратура Октябрьского округа проверит факт травмирования ребенка на территории заброшенной школы на улице Свободы, сообщили сегодня, 4 апреля, в пресс-службе ведомства. Как ранее сообщал Город55, 15-летний подросток выпал из окна первого этажа здания и получил травмы. У него диагностировали перелом ноги и ушиб почки.
Выяснилось, что здание находится в аренде у компании «Комфорт». По итогам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о необходимости обязать организацию следить за заброшенным зданием. В частности, ограничить к нему доступ, в том числе несовершеннолетних.
Раньше по адресу улица Свободы, 157 располагалась общеобразовательная школа №163. Здание забросили в 2015 году.