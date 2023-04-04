Помощь из Дубая. Мусульманам Омска передали теплые вещи из Арабских Эмиратов

Мусульманам Омской области передали гуманитарную помощь из Дубая. Теплые вещи получили более 100 малоимущих семей в преддверии месяца Рамадан, который начался 23 марта. Подробности Городу55 рассказал представитель Духовного управления мусульман России в Сибирском федеральном округе Даулет Балтабаев.