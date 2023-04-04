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Помощь из Дубая. Мусульманам Омска передали теплые вещи из Арабских Эмиратов

4 апреля 2023, 09:45
Фото: ЦРО ДУМ РФ
Предоставлено Городу55

Омским мусульманам передали гуманитарную помощь из Дубая

Посылки получили малоимущие семьи в преддверии месяца Рамадан.

Мусульманам Омской области передали гуманитарную помощь из Дубая. Теплые вещи получили более 100 малоимущих семей в преддверии месяца Рамадан, который начался 23 марта. Подробности Городу55 рассказал представитель Духовного управления мусульман России в Сибирском федеральном округе Даулет Балтабаев.

«Очень давно складываются теплые дружеские отношения между Управлением по делам религии и вакфов эмирата Дубай и Духовным управлением мусульман Российской Федерации. Мы получили благотворительную помощь в виде теплой одежды. Стояла задача раздать эту одежду среди той социальной группы, которая в ней нуждается. Более 100 семей получили теплую одежду», — рассказал Даулет Балтабаев.

Как сообщает арабское издание «Gulf Today», подобные инициативы Дубая носят постоянный характер, помощь ОАЭ направляют по всему миру.

Предоставлено Городу55Предоставлено Городу55
Предоставлено Городу55
Фото: ЦРО ДУМ РФ
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#Евгений Игишев#Рамадан#Гуманитарная помощь#Мусульмане#Омск#Дубай#Арабские Эмираты#Омская область
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