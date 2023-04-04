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Published Сегодня, 17:18

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Польша сокращает ввоз украинского зерна на фоне протестов местных фермеров

4 апреля 2023, 17:18
Польша снизила объемы ввоза украинского зерна в несколько раз на фоне протестов местных фермеров, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как отмечается, уже сегодня количество транспорта из восточного направления сократилось на шесть раз, пишет ФедералПресс. В хранилищах местной компании высвободили место для зерна отечественных фермеров. Польские фермеры выходили на митинги, выражая недовольство тем, что большая часть ввозимого зерна из Украины предназначена на экспорт и плохого качества. Официальная статистика показывает, что в 2022 году в Польшу было ввезено два миллиона тонн украинского зерна.

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