Польша сокращает ввоз украинского зерна на фоне протестов местных фермеров

Как отмечается, уже сегодня количество транспорта из восточного направления сократилось на шесть раз, пишет ФедералПресс. В хранилищах местной компании высвободили место для зерна отечественных фермеров. Польские фермеры выходили на митинги, выражая недовольство тем, что большая часть ввозимого зерна из Украины предназначена на экспорт и плохого качества. Официальная статистика показывает, что в 2022 году в Польшу было ввезено два миллиона тонн украинского зерна.