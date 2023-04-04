Погибла женщина. На трассе под Омском машина врезалась в отбойник и улетела в кювет

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили о страшной аварии, которая произошла накануне, 3 апреля, на трассе Челябинск-Новосибирск. Участником аварии стала 43-летняя женщина за рулем автомобиля Honda.
По данным полиции, в районе 820 километра трассы женщина не справилась с управлением и въехала в отбойник, а затем улетела в кювет.
В результате женщина погибла на месте. О других пострадавших, а также о пассажирах автомобиля, не сообщается. По факту страшного ДТП проводится проверка, уточнили в ГИБДД.