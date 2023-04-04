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Погибла женщина. На трассе под Омском машина врезалась в отбойник и улетела в кювет

4 апреля 2023, 05:51
Фото: омская Госавтоинспекция

На трассе под Омском в жуткой аварии погибла женщина

Омичка не справилась с управлением и въехала в ограждение.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции сообщили о страшной аварии, которая произошла накануне, 3 апреля, на трассе Челябинск-Новосибирск. Участником аварии стала 43-летняя женщина за рулем автомобиля Honda. 

По данным полиции, в районе 820 километра трассы женщина не справилась с управлением и въехала в отбойник, а затем улетела в кювет. 

Фото: омская Госавтоинспекция

В результате женщина погибла на месте. О других пострадавших, а также о пассажирах автомобиля, не сообщается.  По факту страшного ДТП проводится проверка, уточнили в ГИБДД. 

Число пострадавших после аварии с автобусом и троллейбусом в Омске выросло до пяти
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#Ольга Акамова#Авария#ДТП#Смертельная авария#Происшествия#Новости#Омская область
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