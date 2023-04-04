Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Изображение материала

Подрядчик определен. В Омске установят новый детский комплекс на бульваре Победы

4 апреля 2023, 10:45
Фото: Город55
иллюстрация

Летом в Омске установят новый игровой комплекс для детей на бульваре Победы

Контракт заключили с ООО «ИГРА-СПОРТ».

В пресс-службе мэрии Омска сообщают, что сегодня, 4 марта, был подписан договор с подрядной организацией, которая установит детский игровой комплекс на бульваре Победы.

Напомним, прошлым летом там снесли детский городок, который находился в аварийном состоянии.

Победитель аукциона — ООО «ИГРА-СПОРТ». Кстати, подрядчик предложил за свои услуги 2,8 млн рублей, хотя изначально в мэрии выделили 4,6 млн рублей на покупку и установку игрового комплекса.

Комплекс будет состоять из 9-ти разновысотных взаимосвязанных площадок, которые соединены ступенями и мостиками. Вдобавок на площадке будут горки, скалодром и гимнастические элементы.
До 30 июня подрядчик смонтирует конструкции детской игровой площадки, а также уложит новое резиновое.

«Важно отметить, что новый игровой комплекс будет соответствовать действующим сертификатам безопасности», — уточнили в мэрии.
Разрушительные игры. В Омске внезапно решили снести новую детскую площадку
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Дети#Детская площадка#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Благоустройство#Благоустройство города
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Сегодня, 10:00
Помощь из Дубая. Мусульманам Омска передали теплые вещи из Арабских Эмиратов
Сегодня, 09:45
Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
Вчера, 12:00
«Омскоблавтотранс» собирается обанкротить собрат из Большеречья
Сегодня, 09:01
С Урала и с Ямала: первые три дня двух врио губернатора Омской области
Сегодня, 06:16
Назначен новый глава Кормиловского района Омской области
Сегодня, 09:52