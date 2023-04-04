Подрядчик определен. В Омске установят новый детский комплекс на бульваре Победы

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В пресс-службе мэрии Омска сообщают, что сегодня, 4 марта, был подписан договор с подрядной организацией, которая установит детский игровой комплекс на бульваре Победы.
Напомним, прошлым летом там снесли детский городок, который находился в аварийном состоянии.
Победитель аукциона — ООО «ИГРА-СПОРТ». Кстати, подрядчик предложил за свои услуги 2,8 млн рублей, хотя изначально в мэрии выделили 4,6 млн рублей на покупку и установку игрового комплекса.
Комплекс будет состоять из 9-ти разновысотных взаимосвязанных площадок, которые соединены ступенями и мостиками. Вдобавок на площадке будут горки, скалодром и гимнастические элементы.
До 30 июня подрядчик смонтирует конструкции детской игровой площадки, а также уложит новое резиновое.
«Важно отметить, что новый игровой комплекс будет соответствовать действующим сертификатам безопасности», — уточнили в мэрии.