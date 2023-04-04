Подрядчик определен. В Омске установят новый детский комплекс на бульваре Победы

Комплекс будет состоять из 9-ти разновысотных взаимосвязанных площадок, которые соединены ступенями и мостиками. Вдобавок на площадке будут горки, скалодром и гимнастические элементы.

До 30 июня подрядчик смонтирует конструкции детской игровой площадки, а также уложит новое резиновое.