Опрос показал: 80% работодателей планируют повышение зарплат сотрудников в 2023 году

Более половины работодателей также утверждают, что уровень дохода их сотрудников уже сейчас соответствует или находится выше рынка. 68% опрошенных компаний планируют выплатить или уже выплатили своим сотрудникам годовые бонусы за 2022 год, 17% отказались от выплат, а 15% пока не приняли решения.