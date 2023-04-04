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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

Опрос показал: 80% работодателей планируют повышение зарплат сотрудников в 2023 году

4 апреля 2023, 04:26
Аналитики провели опрос работодателей и выяснили, что 80% компаний планируют увеличить фонд оплаты труда в 2023 году. Большинство из них (48%) намерены повысить зарплаты всем сотрудникам в соответствии с внутренней политикой компании, а 44% будут повышать зарплаты точечно.

В результате исследования Русской Школы Управления и HR Metrics также выяснилось, что большинство работодателей готовы к существенному росту зарплат на 10-15%, 20% и более, пишет RT.

Более половины работодателей также утверждают, что уровень дохода их сотрудников уже сейчас соответствует или находится выше рынка. 68% опрошенных компаний планируют выплатить или уже выплатили своим сотрудникам годовые бонусы за 2022 год, 17% отказались от выплат, а 15% пока не приняли решения.

Опрос проводился среди более чем 1 тыс. собственников бизнеса, руководителей и HR-специалистов.

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