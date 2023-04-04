Опрос показал: 80% работодателей планируют повышение зарплат сотрудников в 2023 году

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В результате исследования Русской Школы Управления и HR Metrics также выяснилось, что большинство работодателей готовы к существенному росту зарплат на 10-15%, 20% и более, пишет RT.
Более половины работодателей также утверждают, что уровень дохода их сотрудников уже сейчас соответствует или находится выше рынка. 68% опрошенных компаний планируют выплатить или уже выплатили своим сотрудникам годовые бонусы за 2022 год, 17% отказались от выплат, а 15% пока не приняли решения.
Опрос проводился среди более чем 1 тыс. собственников бизнеса, руководителей и HR-специалистов.