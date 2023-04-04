Омский МФЦ незаконно отказал матери ребенка-инвалида в соцподдержке

Сотрудникам МФЦ также сообщили, что произошла ошибка. Теперь женщина вновь получает положенные ей и ее ребенку выплаты. В прокуратуре уточнили, что им выделили и те деньги, которые семье не давали из-за оплошности управляющей компании.