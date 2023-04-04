Омский МФЦ незаконно отказал матери ребенка-инвалида в соцподдержке

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Омичка перестала получать деньги на оплату аренды квартиры и коммунальных услуг. Прокуратура выяснила, что МФЦ прекратил выделять средства по ошибке сотрудников управляющей компании.
Оказалось, что они внесли в систему ЖКХ неправильные данные, из-за чего у женщины появилась задолженность по оплате жилья и коммуналки. Работники надзорного ведомства внесли представление директору УК, чтобы компания исправила информацию.
Сотрудникам МФЦ также сообщили, что произошла ошибка. Теперь женщина вновь получает положенные ей и ее ребенку выплаты. В прокуратуре уточнили, что им выделили и те деньги, которые семье не давали из-за оплошности управляющей компании.
Раннее студентам двух учебных заведений в Омске перестали выплачивать стипендию. На протяжении двух месяцев они не получали средства, из-за чего в дело пришлось вмешаться прокуратуре.
Омский государственный университет путей сообщения и Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского оказались в списке учебных заведений, которые задолжали обучающимся стипендию.