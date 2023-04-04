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Posted 4 апреля 2023, 03:36

Published 4 апреля 2023, 03:36

Modified 4 апреля 2023, 04:09

Updated 4 апреля 2023, 04:09

Омский МФЦ незаконно отказал матери ребенка-инвалида в соцподдержке

Омский МФЦ незаконно отказал матери ребенка-инвалида в соцподдержке

4 апреля 2023, 03:36
Фото: Город55.
Женщина обратилась в прокуратуру, чтобы восстановить справедливость.

Омичка перестала получать деньги на оплату аренды квартиры и коммунальных услуг. Прокуратура выяснила, что МФЦ прекратил выделять средства по ошибке сотрудников управляющей компании.

Оказалось, что они внесли в систему ЖКХ неправильные данные, из-за чего у женщины появилась задолженность по оплате жилья и коммуналки. Работники надзорного ведомства внесли представление директору УК, чтобы компания исправила информацию.

Сотрудникам МФЦ также сообщили, что произошла ошибка. Теперь женщина вновь получает положенные ей и ее ребенку выплаты. В прокуратуре уточнили, что им выделили и те деньги, которые семье не давали из-за оплошности управляющей компании.

Раннее студентам двух учебных заведений в Омске перестали выплачивать стипендию. На протяжении двух месяцев они не получали средства, из-за чего в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Омский государственный университет путей сообщения и Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского оказались в списке учебных заведений, которые задолжали обучающимся стипендию.

Денег не будет. Студентам омских учебных заведений два месяца не платили стипендию
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