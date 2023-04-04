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Обвинения по 33 пунктам будут предъявлены Трампу, заявляет он

4 апреля 2023, 14:00
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих обвинениях по 33 пунктам в суде Нью-Йорка.

Он утверждает, что окружной прокурор Элвин Брэгг незаконно обнародовал обвинительный акт, который не содержит никаких новых фактов по сравнению с предыдущей версией, пишет RT.

Трамп требует отставки Брэгга. В то же время, команда спецпрокурора США Джека Смита завершила сбор доказательств в деле об обращении экс-президента к секретным документам. Адвокат Трампа, Джо Такопина, заявил о планируемом заявлении о невиновности своего подзащитного в суде.

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