Обвинения по 33 пунктам будут предъявлены Трампу, заявляет он

Трамп требует отставки Брэгга. В то же время, команда спецпрокурора США Джека Смита завершила сбор доказательств в деле об обращении экс-президента к секретным документам. Адвокат Трампа, Джо Такопина, заявил о планируемом заявлении о невиновности своего подзащитного в суде.