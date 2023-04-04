Лавров заявил о поиске Западом способов сдерживания России вместо диалога

Лавров также отметил, что Запад не готов к конструктивному диалогу с Россией и занят поиском новых способов для сдерживания ее влияния. Российский дипломат подчеркнул, что диалог на равных условиях мог бы помочь избежать напряженности и довести до общепринятых решений по многим вопросам.