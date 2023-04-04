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Updated Сегодня, 10:23

Лавров заявил о поиске Западом способов сдерживания России вместо диалога

4 апреля 2023, 10:21
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, вместо диалога с Москвой, Запад круглосуточно ищет способы для того, чтобы сдерживать Россию.

Он подчеркнул, что Россия все еще готова к партнёрству на равных условиях, но только если будут учитываться её интересы, включая долгосрочное сдерживание рисков использования ядерного оружия. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Лавров также отметил, что Запад не готов к конструктивному диалогу с Россией и занят поиском новых способов для сдерживания ее влияния. Российский дипломат подчеркнул, что диалог на равных условиях мог бы помочь избежать напряженности и довести до общепринятых решений по многим вопросам.

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