Лавров заявил о поиске Западом способов сдерживания России вместо диалога

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Он подчеркнул, что Россия все еще готова к партнёрству на равных условиях, но только если будут учитываться её интересы, включая долгосрочное сдерживание рисков использования ядерного оружия. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Лавров также отметил, что Запад не готов к конструктивному диалогу с Россией и занят поиском новых способов для сдерживания ее влияния. Российский дипломат подчеркнул, что диалог на равных условиях мог бы помочь избежать напряженности и довести до общепринятых решений по многим вопросам.