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Published Сегодня, 17:35

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Updated Сегодня, 17:37

Финляндия должна развивать новое мышление в связи с вступлением в НАТО

4 апреля 2023, 17:35
Канцелярия президента Финляндии заявила, что присоединение страны к НАТО не направлено против какой-либо страны, но требует нового мышления со стороны Хельсинки.

Как пишет газета “Известия”, в заявлении подчеркивается, что вступление в альянс не изменит принципов и ценностей Финляндии во внешней политике и безопасности. Однако, стране придется готовиться к возможным переменам и формировать новое мышление, а также вносить поправки в законодательство. В документе также отмечается, что вклад Хельсинки в НАТО заключается в обеспечении безопасности и обороны территории. Заявление заканчивается тем, что членство Финляндии в альянсе не будет полноценным без Швеции, и продолжаются усилия по присоединению Стокгольма к НАТО.



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