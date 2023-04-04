Финляндия должна развивать новое мышление в связи с вступлением в НАТО

Как пишет газета “Известия”, в заявлении подчеркивается, что вступление в альянс не изменит принципов и ценностей Финляндии во внешней политике и безопасности. Однако, стране придется готовиться к возможным переменам и формировать новое мышление, а также вносить поправки в законодательство. В документе также отмечается, что вклад Хельсинки в НАТО заключается в обеспечении безопасности и обороны территории. Заявление заканчивается тем, что членство Финляндии в альянсе не будет полноценным без Швеции, и продолжаются усилия по присоединению Стокгольма к НАТО.