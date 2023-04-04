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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:42

Эксперт: Потолок цен на нефть, установленный «Большой семёркой», не имеет значения

4 апреля 2023, 08:34
Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев заявил, что потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семёрки», не имеет значения.

Эксперт в интервью Pravda.RU также отметил, что для роста цен на нефть есть несколько причин, включая исчерпание запасов многих стран Ближнего Востока. При этом страны уже покупают российское «чёрное золото» по ценам выше потолка.

Танкаев подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая может увеличивать добычу нефти на многие миллионы тонн в год, но при этом не может этого делать из-за санкций.

Он также отметил, что ограничение добычи нефти в России из-за санкций отрицательно сказывается на всём мире.

 

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