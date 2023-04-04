Эксперт: Потолок цен на нефть, установленный «Большой семёркой», не имеет значения

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Эксперт в интервью Pravda.RU также отметил, что для роста цен на нефть есть несколько причин, включая исчерпание запасов многих стран Ближнего Востока. При этом страны уже покупают российское «чёрное золото» по ценам выше потолка.
Танкаев подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая может увеличивать добычу нефти на многие миллионы тонн в год, но при этом не может этого делать из-за санкций.
Он также отметил, что ограничение добычи нефти в России из-за санкций отрицательно сказывается на всём мире.