Депутат предложил выплачивать пособия работающим родителям ребёнка-инвалида

По словам Власова, сегодня родители имеют право на ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, но при этом они не должны осуществлять трудовую деятельность. Однако данное условие не учитывает ситуацию, когда уход за ребенком осуществляет единственный родитель или тот, кто работает из дома. Об этом пишет Общественная служба новостей.