Депутат предложил выплачивать пособия работающим родителям ребёнка-инвалида

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По словам Власова, сегодня родители имеют право на ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, но при этом они не должны осуществлять трудовую деятельность. Однако данное условие не учитывает ситуацию, когда уход за ребенком осуществляет единственный родитель или тот, кто работает из дома. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Депутат считает, что необходимо ввести ежемесячную выплату, которая будет поддерживать работающих родителей, заботящихся о ребенке с инвалидностью в возрасте до семи лет. В таком случае, они будут иметь возможность оплачивать услуги няни или педагога-дефектолога для ребенка, а также получать за это дополнительную компенсацию.