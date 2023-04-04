Беспилотники в небе, провалы в плитке и самый сильный человек в России. Омск за день

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. Беспилотники помогут найти пожароопасные места в Омской области
Сегодня, 4 апреля, в МЧС России по Омской области сообщили, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков должны убирать сухую траву и мусор, чтобы снизить возможность возгорания. Кстати, это касается и заброшенных участков. Отметим, за уборкой территории будут следить с воздуха. Пока спасатели только предупреждают дачников о необходимости привести территорию участков в порядок. Однако если наступит особый противопожарный режим, то нарушителей ждет штраф — от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее министерство региональной безопасности опубликовало проект приказа об установлении начала пожароопасного сезона в Омской области в этом году.
Новость №2. В центре Омска развалилась уложенная ко Дню города плитка
В соцсетях омичи показали плачевное состояние тротуарной плитки у здания гаупвахты на улице Спартаковская. Благоустройство Спартаковской, а также Тарской и Партизанской выполнялось по нацпроекту в 2022 году. Стоимость работ вышла в 125 млн рублей. В пресс-службе администрации прокомментировали жалобы омичей и заявили, что провалы будут устранены. Кто займется ремонтом пока неизвестно. Кстати, на этой неделе специальная комиссия начнет объезды гарантийных дорог, которые выполняли в рамках нацпроекта. Отметим, что с приходом тепла все покосы и провалы подрядчики будут обязаны устранить.
Новость №3. Житель Омска завоевал звание самого сильного человека в России
В пресс-службе «СТБ-Охрана» сообщают, что омич Дмитрий Скосырский в 3 раз одержал победу в международном турнире по силовому экстриму на Siberian Power Show-2023. В нем участвовали атлеты из 15 стран: Россия, Италия, Франция, США, Грузия, Иран, Армения и др. В рамках мероприятия, 1 и 2 апреля, проходил международный турнир по силовому экстриму StrongMan TITANS. От Омска выступал — Дмитрий Скосырский. Кстати, его приехал поддержать Михаил Шивляков из «СТБ-Охрана». Также Шивляков судил и комментировал состязания силачей-любителей. Отметим, что омич не только забрал золото, но и установил личный рекорд в «Становой тяге». Второе место занял белгородец Давид Шамей, а на третьем месте оказался иранец Пейман Махрипурехир.