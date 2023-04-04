Беспилотники в небе, провалы в плитке и самый сильный человек в России. Омск за день

Сегодня, 4 апреля, в МЧС России по Омской области сообщили, что для профилактики пожаров будут использовать беспилотники. Собственники частных домов, дач и земельных участков должны убирать сухую траву и мусор, чтобы снизить возможность возгорания. Кстати, это касается и заброшенных участков. Отметим, за уборкой территории будут следить с воздуха. Пока спасатели только предупреждают дачников о необходимости привести территорию участков в порядок. Однако если наступит особый противопожарный режим, то нарушителей ждет штраф — от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее министерство региональной безопасности опубликовало проект приказа об установлении начала пожароопасного сезона в Омской области в этом году.