Вскрывал ворота болторезом и монтировкой. В Омске задержали гаражного вора

Выяснилось, что злоумышленник совершал преступления одни и тем же способом: срезал болторезом навесные замки. Среди похищенных вещей оказались электроинструменты, автозапчасти, продукты питания и другое имущество. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Оперативники вычислили, что подозреваемый на преступления ездил на своем автомобиле ВАЗ-2114. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.