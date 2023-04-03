Вскрывал ворота болторезом и монтировкой. В Омске задержали гаражного вора

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Омские полицейские задержали мужчину, вскрывавшего чужие гаражи, сообщили в пресс-службе ведомства. В правоохранительные органы поступило сразу несколько заявлений от владельцев гаражей в Советском округе.
Выяснилось, что злоумышленник совершал преступления одни и тем же способом: срезал болторезом навесные замки. Среди похищенных вещей оказались электроинструменты, автозапчасти, продукты питания и другое имущество. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Оперативники вычислили, что подозреваемый на преступления ездил на своем автомобиле ВАЗ-2114. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.
30-летний житель Кировского округа признался на допросе, что вскрывал гаражи, а имущество сдавал в ломбард. Часть вещей удалось вернуть владельцам. Следователи завели уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет колонии.