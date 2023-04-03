В Омской области усилят меры антитеррористической защиты после взрыва в Петербурге

Также врио губернатора поручил повсеместно приступить к уборке, расчистке и благоустройству территорий по всей области. Уже со следующей недели в регионе начнутся субботники и средники, отвечать за их организацию будут руководители органов местного самоуправления всех уровней — главы населенных пунктов и районов.