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В Омской области усилят меры антитеррористической защиты после взрыва в Петербурге

3 апреля 2023, 04:51
Фото: omskportal.ru
Поручение дал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил о результатах аппаратного совещания, где обсуждались вопросы безопасности. На совещании Хоценко дал новое поручение.

«Поручил усилить меры антитеррористической защиты Омской области. Нужны тщательные проверки социальных учреждений, школ и мест массового скопления людей, — отметил врио губернатора. — Наша задача — защитить мирных омичей».

Также врио губернатора поручил повсеместно приступить к уборке, расчистке и благоустройству территорий по всей области. Уже со следующей недели в регионе начнутся субботники и средники, отвечать за их организацию будут руководители органов местного самоуправления всех уровней — главы населенных пунктов и районов.

Напомним, накануне, 2 марта, в Санкт-Петербурге в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, произошел взрыв. Пострадавших, по последним данным, оказалось 32, из них 10 — в тяжелом состоянии. Владлен Татарский погиб. 

Погиб военкор. В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв
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#Ольга Акамова#Губернатор#Врио губернатора Омской области#Терроризм#Антитеррористическая#Город#Новости#Омская область
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