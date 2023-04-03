В Омской области усилят меры антитеррористической защиты после взрыва в Петербурге

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил о результатах аппаратного совещания, где обсуждались вопросы безопасности. На совещании Хоценко дал новое поручение.
«Поручил усилить меры антитеррористической защиты Омской области. Нужны тщательные проверки социальных учреждений, школ и мест массового скопления людей, — отметил врио губернатора. — Наша задача — защитить мирных омичей».
Также врио губернатора поручил повсеместно приступить к уборке, расчистке и благоустройству территорий по всей области. Уже со следующей недели в регионе начнутся субботники и средники, отвечать за их организацию будут руководители органов местного самоуправления всех уровней — главы населенных пунктов и районов.
Напомним, накануне, 2 марта, в Санкт-Петербурге в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, произошел взрыв. Пострадавших, по последним данным, оказалось 32, из них 10 — в тяжелом состоянии. Владлен Татарский погиб.