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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»

3 апреля 2023, 08:18
Фото: Город55
В течение следующих двух месяцев кредиторы могут предъявить компании свои требования.

Единственный акционер ЗАО МПК «Компур» решил ликвидировать мясоперерабатывающий концерн. Ликвидатором стал Дмитрий Ожигов, который является гендиректором компании с конца декабря 2022 года.

Согласно данным Rusprofile.ru, концерн зарегистрировали в 2002 году. Максимальная выручка в последние девять лет составила 800 млн рублей. Такой суммы удалось достичь в 2014 году, но позже дела «Компура» стали явно идти не в гору. В прошлом году выручка упала на 97% - 9,7 млн рублей. Вместе с этим компания ушла в откровенный минус с прибылью на уровне -200 тыс рублей.

Добавим, что концерн находится по улице 2-я Солнечная, 44А. Собственно, на этот адрес кредиторы могут предъявить возникшие требования в течение следующих двух месяцев.

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#Алина Ясинская#Ликвидация#Омский компур#Бизнес#Экономика#Новости#Омск
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