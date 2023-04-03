В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Единственный акционер ЗАО МПК «Компур» решил ликвидировать мясоперерабатывающий концерн. Ликвидатором стал Дмитрий Ожигов, который является гендиректором компании с конца декабря 2022 года.
Согласно данным Rusprofile.ru, концерн зарегистрировали в 2002 году. Максимальная выручка в последние девять лет составила 800 млн рублей. Такой суммы удалось достичь в 2014 году, но позже дела «Компура» стали явно идти не в гору. В прошлом году выручка упала на 97% - 9,7 млн рублей. Вместе с этим компания ушла в откровенный минус с прибылью на уровне -200 тыс рублей.
Добавим, что концерн находится по улице 2-я Солнечная, 44А. Собственно, на этот адрес кредиторы могут предъявить возникшие требования в течение следующих двух месяцев.