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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре

3 апреля 2023, 06:42
Фото: 1MI
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Владельцам парка развлечений грозит уголовное дело.

В батутном центре «Gravity» на улице Герцена 12-летняя девочка сломала ногу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Омской области. Проводится доследственная проверка. Травму ребенок получил, прыгая на батуте. Инцидент произошел в минувший четверг, 30 марта.

В ведомстве рассказали, что ответственных лиц могут привлечь к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки решат, нужно ли заводить уголовное дело.

К расследованию происшествия подключились и в прокуратуре Омской области.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности детей при использовании спортивного оборудования в деятельности батутного центра», — сообщили в ведомстве.
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#Евгений Игишев#Батут#Травма#Следком#Следователи#Пострадал ребенок#Происшествия#Омск
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