В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:50
В батутном центре «Gravity» на улице Герцена 12-летняя девочка сломала ногу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Омской области. Проводится доследственная проверка. Травму ребенок получил, прыгая на батуте. Инцидент произошел в минувший четверг, 30 марта.
В ведомстве рассказали, что ответственных лиц могут привлечь к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки решат, нужно ли заводить уголовное дело.
К расследованию происшествия подключились и в прокуратуре Омской области.
«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности детей при использовании спортивного оборудования в деятельности батутного центра», — сообщили в ведомстве.