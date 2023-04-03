Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Европе задержаны 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия

3 апреля 2023, 14:42
Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило, что правоохранительные органы Европы арестовали 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия. Основное внимание было уделено переделанному сигнальному и охолощенному оружию, которое создает только световые, дымовые или звуковые эффекты.

В результате операции были изъяты 129 единиц огнестрельного оружия, а также почти 1,5 тыс. единиц переделанного и еще не переделанного сигнального и охолощенного оружия, пишет RT.

Ранее эксперт по огнестрельному оружию Пол Джеймс предупреждал, что Великобритании угрожает приток незарегистрированного оружия из Украины. В прошлом году журналистское расследование RT выявило факты продажи иностранного оружия на нелегальных сайтах в даркнете. Среди предлагаемых товаров были мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и другое.

В ходе саммита G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву.

Подпишитесь
Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
Сегодня, 12:00
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Никакой весны. Омичам рассказали, что в конце недели пройдет мощный снегопад
Сегодня, 11:46
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37