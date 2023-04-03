В Европе задержаны 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В результате операции были изъяты 129 единиц огнестрельного оружия, а также почти 1,5 тыс. единиц переделанного и еще не переделанного сигнального и охолощенного оружия, пишет RT.
Ранее эксперт по огнестрельному оружию Пол Джеймс предупреждал, что Великобритании угрожает приток незарегистрированного оружия из Украины. В прошлом году журналистское расследование RT выявило факты продажи иностранного оружия на нелегальных сайтах в даркнете. Среди предлагаемых товаров были мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и другое.
В ходе саммита G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву.