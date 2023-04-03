В Европе задержаны 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило, что правоохранительные органы Европы арестовали 22 человека по подозрению в незаконном обороте оружия. Основное внимание было уделено переделанному сигнальному и охолощенному оружию, которое создает только световые, дымовые или звуковые эффекты.