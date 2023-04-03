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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

В Башкирии задержали виновного в покушении на убийство 12-летнего школьника

3 апреля 2023, 17:33
В Башкирии задержан местный житель, подозреваемый в попытке убийства 12-летнего школьника. Об этом сообщили в Следственном управлении региона.

Известно, что обвиняемый - 27-летний россиянин - постоянно ссорился с младшим братом своей супруги. 12-летний школьник проживал с ними, пишет Общественная служба новостей.

В момент одного из конфликтов мужчина дождался, пока мальчик зайдет в баню, а затем напал на него с топором, нанося удары по конечностям.

После этого нападавший попытался покончить с собой, однако был остановлен членами семьи. Вскоре злоумышленник покинул место происшествия на машине, но упал в обморок по пути.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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