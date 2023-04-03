В Башкирии задержали виновного в покушении на убийство 12-летнего школьника

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Известно, что обвиняемый - 27-летний россиянин - постоянно ссорился с младшим братом своей супруги. 12-летний школьник проживал с ними, пишет Общественная служба новостей.
В момент одного из конфликтов мужчина дождался, пока мальчик зайдет в баню, а затем напал на него с топором, нанося удары по конечностям.
После этого нападавший попытался покончить с собой, однако был остановлен членами семьи. Вскоре злоумышленник покинул место происшествия на машине, но упал в обморок по пути.
В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.