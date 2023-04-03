Субботники до мая, мощный снегопад и магнитные бури. Омск сегодня

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Новость №1. В Омской области весь апрель будут проходить субботники
В Омской области еженедельно в течение апреля будут проводить субботники. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Также он сообщил, что попросил мэра Сергея Шелеста дать для уборки самый неблагополучный грязный участок правительству. Ранее Город55 сообщал, что 15 апреля в Омске пройдет общегородской субботник. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации Омска.
Новость №2. В Омской области в конце недели пройдет мощный снегопад
Интерактивный сервис Ventusky прогнозирует, что к концу рабочей недели температура воздуха в регионе снова опустится до минусовых значений. А в пятницу, 7 апреля, ожидаются осадки в виде снега. Температура по северу региона составит от -6 до -8 градусов. Однако начинается неделя, наоборот, с повышения температуры. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что температура в ночное время составит 0…-5°, днем +10…+15°. В областном центре ночью прогнозируют 0…-2°, а днем +11…+13°. Отметим, что теплая погода без осадков продлится до 5 апреля.
Новость №3. Омичей в апреле ждут две магнитные бури
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщает, что в Омской области ждут две магнитные бури — 20 и 27 апреля. Отметим, что активность бури оценивают как «слабая». Вдобавок 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 и 29 апреля магнитосфера будет возбужденной. Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь усиливается мигрень, повышается артериальное давление и вязкость крови. Омичи могут почувствовать тревожность, головокружение, бессонницу или повышенную сонливость, слабость, раздражительность и плохое самочувствие.