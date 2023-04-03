Субботники до мая, мощный снегопад и магнитные бури. Омск сегодня

Интерактивный сервис Ventusky прогнозирует, что к концу рабочей недели температура воздуха в регионе снова опустится до минусовых значений. А в пятницу, 7 апреля, ожидаются осадки в виде снега. Температура по северу региона составит от -6 до -8 градусов. Однако начинается неделя, наоборот, с повышения температуры. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что температура в ночное время составит 0…-5°, днем +10…+15°. В областном центре ночью прогнозируют 0…-2°, а днем +11…+13°. Отметим, что теплая погода без осадков продлится до 5 апреля.