Силуанов: У России нет быстрого решения для возврата замороженных активов

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Тем не менее, он заверил, что работа по их разблокировке продолжается. Кроме того, Силуанов напомнил о замороженных активах стран Запада, находящихся в России. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что Национальный расчетный депозитарий и российские брокерские компании прилагают усилия для разблокировки активов инвесторов РФ, попавших под санкции, в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.