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Published Сегодня, 17:31

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Силуанов: У России нет быстрого решения для возврата замороженных активов

3 апреля 2023, 17:31
Россия не имеет быстрого решения для разблокировки замороженных за рубежом активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в понедельник, 3 апреля.

Тем не менее, он заверил, что работа по их разблокировке продолжается. Кроме того, Силуанов напомнил о замороженных активах стран Запада, находящихся в России. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что Национальный расчетный депозитарий и российские брокерские компании прилагают усилия для разблокировки активов инвесторов РФ, попавших под санкции, в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

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