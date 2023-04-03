Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?

В Омской области теперь есть врио губернатора — Виталий Хоценко. Он уже познакомился с новыми подчиненными. Одна из главных интриг заключается в том, кто из команды предыдущего губернатора, Александра Буркова, останется на своем месте, а кто будет заменен. Каких-то кандидатов на высокие посты Хоценко может привезти с собой прямо завтра, каких-то он наверняка найдет здесь или «выпишет» позже из тех регионов, в которых ему уже приходилось работать.