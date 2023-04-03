Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:00
В Омской области теперь есть врио губернатора — Виталий Хоценко. Он уже познакомился с новыми подчиненными. Одна из главных интриг заключается в том, кто из команды предыдущего губернатора, Александра Буркова, останется на своем месте, а кто будет заменен. Каких-то кандидатов на высокие посты Хоценко может привезти с собой прямо завтра, каких-то он наверняка найдет здесь или «выпишет» позже из тех регионов, в которых ему уже приходилось работать.
В общих чертах могут быть реализованы два сценария — радикальный или связанный исключительно с изменением списка министров.
Первый сценарий — реструктуризация правительства
Стоит помнить, что губернатор Омской области и глава регионального правительства — это два разных поста, связанные с представительными и хозяйственными функциями. Традиционно их занимает один человек, но это совсем не обязательно. Теоретически новый глава региона может оставить себе роль публичного политика, а всю «текучку» перепоручить одному из своих подчиненных — самому способному, самому ответственному, вызывающему наибольшее доверие. Так было бы проще вникать в дела.
Такое решение повлечет за собой необходимость менять всю структуру правительства: одних замов губернатора надо будет подчинить председателю правительства, другие останутся как были. Минус в том, что председателем нужно назначать местного, уже знающего, что и как устроено, но при этом, получается, мало знакомого «временно исполняющему обязанности».
Второй сценарий — простые кадровые перестановки
Тут открывается большое пространство для всевозможных вариаций. Бурков, по словам Хоценко, оставил регион «в прекрасном состоянии», врио надеется, приехав в Омск, «встретить профессионалов и истинных патриотов Омской области», но при этом у него есть опыт работы в других регионах и ряд гипотетических кандидатов на близкие к нему посту. В СМИ уже появляются перечни имен.
В связи со всем этим Город55 попытался составить объективный рейтинг чиновников из нынешнего состава облправительства. Главный показатель здесь один — устойчивость перед лицом нового начальства. А вот ранжировать будет по нескольким критериям.
«Возраст»: врио всего 37, тренд на омоложение кадрового состава вполне очевиден в масштабах всей страны, поэтому предпенсионеры получат -1 балл, а молодежь — +1.
«Зависимость от кланов» — предполагаемая принадлежность министра к одной из групп влияния. Новому главе региона надо подчёркивать свое положение главного арбитра, готового прислушиваться ко всем в равной степени, так что любая клановость — это минус.
«Близость к предшественнику». Если чиновник — ставленник Буркова, его шансы удержаться при новом губернаторе уменьшаются — вопреки всем разговорам про «прекрасное состояние», преемственность и тому подобное. Условные «уральские» всегда воспринимались именно как люди, получившие должность благодаря Буркову и занимающие должность при нем.
«Повод для отставки» и «Критика». Понятно, что тут речь может идти о разных вещах: чиновник может годами подвергаться критике в СМИ, но при этом не давать повода. И наоборот.
Наконец, последний пункт — «одобрение силовиков». Понятно, что все чиновники, назначенные на руководящие должности в правительстве, проходили согласование в ФСБ, но присутствие некоторых из них в кабмине важно для «комитетчиков» (и это +1), а присутствие некоторых совершенно не принципиально. И это -1.
Объективный рейтинг
Группа лидеров
Лучший результат предсказуемо показал Алексей Кубиц, министр региональной безопасности. Полковник полиции, чья должность в правительстве может рассматриваться как простое представительство силовых структур, человек относительно молодой и в связи с кланами не замеченный, к «уральским» не относящийся. Работа Кубица не на виду, и пока не происходят ЧП, критиковать его не за что, отсюда и высокие баллы.
Примерно такие же шансы на сохранение работы может иметь Алексей Ромахин, назначенный вице-губернатором практически только что. Возраст у него подходящий, недавнее назначение — скорее плюс, чем минус, как и всем памятный инопартийный опыт в ЛДПР. К тому же Ромахин — бывший полицейский, и это усиливает его позиции.
В полном порядке еще один вице-губернатор, Дмитрий Ушаков. Изначально он «уральский», но есть ощущение, что чиновник стал вполне самодостаточным, без оговорок о близости к Буркову. Работа идет ровно, претензий со стороны силовиков нет, зато есть ощущение, что человек занимает свое место.
Неплохие позиции с равным количеством баллов у Юрия Трофимова (Минкульт) и Вадима Чеченко (Минфин). Это довольно молодые и вполне успешные специалисты, «взрощенные» на местах, их сферы развиваются без особых скандалов, в отношениях с правоохранительными органами особых проблем не заметно.
Середнячки
Выделяется группа чиновников, которые пока «не определились». Какой может быть судьба, например, главы Минсельхоза Николая Дрофы? Он немолод, но и в порочащих его связях замечен не был, а жатва с посевной в нашем регионе проходят без особых происшествий. Об Андрее Ключенко из Минцифры в принципе сложно сказать что-то определенное, и об Анне Негодуйко из Минэкономики тоже: ни особых достижений, ни особых проколов на их счету нет.
Олег Заремба — «уральский», но его электоральный опыт вполне может пригодиться накануне сентября-2023. Таких коней на переправе все же не меняют, а вот на другом берегу все может измениться.
Наиболее загадочен в списке областных чиновников Иван Кротт — человек, которого Бурков то ли назначил, то ли почти назначил министром образования. Вроде бы у Хоценко нет особых причин, чтобы это почти-назначение отменять, — но и причин, по которым он не мог бы назначить своего человека, тоже не видно.
Первый заместитель Буркова Валерий Бойко, кстати, тоже вызывает вопросы: через полторы недели ему исполнится 65, в бэкграунде — работа на Сутягинских. У него огромный опыт, отношения с силовиками явно конструктивные, и, в целом, этого должно хватить, чтобы удержаться. Но вот сам Бойко, походу, уже устал и после сентябрьских выборов настойчиво попросит его отпустить.
Аутсайдеры
Антилидеры рейтинга не удивляют. Министр экологии Илья Лобов к Буркову близок, как никто, силовикам не нужен, а его тема — одно сплошное больное место для омичей. Вице-губернатору Владимиру Куприянову прочат отставку уже достаточно давно: выплаты семьям мобилизованных были организованы плохо, ряд сроков по нацпроектам провален, да и возраст у чиновника достаточно серьезный.
Олеся Потапова, замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций: недостаток влияния и прямая зависимость от положения вице-губернатора Зарембы полностью определят ее перспективы в облправительстве. Главе Минимущества Евгению Козлову всего 44, к какому-либо клану он не принадлежит, но к его работе есть серьезные претензии, поговаривают даже об уголовном деле.
Где-то рядом Дмитрий Крикорьянц (со спортивной сферой в целом и с персональной влиятельностью чиновника в частности есть проблемы), ненамного лучше дела у Владимира Шнипко (это ведь ЖКХ, тут по определению не может быть все в порядке). Глава Минздрава Александр Мураховский еще не стар, но заметно сдает по другим показателям, да и история со спасением одного очень важного пациента произошла при предыдущем главе региона, у главы Минпрома Андрея Посаженникова недостаточно хороша статистика по импортозамещению.
Стоит вспомнить и Николая Новикова, представителя Омской области при федеральном правительстве. Эта должность необременительна, но на нее неизменно назначают «своего человека». Новиков — уроженец Свердловска, бывший советник при губернаторе Буркове, и можно предположить, что его заменят одним из первых.
В заключение
Мы не претендуем в этом материале на роль пророков: понятно, что кадровые решения на определенном уровне принимаются с учетом разных факторов, в том числе и не вполне очевидных для наблюдателя. Однако озвученные нами критерии, безусловно, будут приниматься во внимание в связи с каждым из членов регионального правительства нынешнего состава.
Чем хуже позиция в рейтинге, тем выше вероятность того, что конкретный человек отправится на поиски новой работы (ну или на пенсию). При этом случайности, счастливые и не очень, как и вероятность того, что обновление правительства будет затяжным и плавным, никто не отменял.