РЭО подготовил уроки на тему обращения с отходами для школьников

В своем видеообращении к учащимся гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что ответственное отношение к природе и ее ресурсам имеет важное значение, в первую очередь потому, что планета является общим домом для всех. «Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить», — напомнил Буцаев. В связи с этим он призвал молодежь чаще задумываться о подобных проблемах, чтобы со временем обрести свою цель, уверенность и силы — а значит, создать для себя интересную и качественную жизнь, а для планеты — чистое и красивое будущее. Гендиректор РЭО выразил надежду, что среди сегодняшних учащихся есть будущие талантливые экологи, которые спасут Землю от катастрофы. Обращаясь к ним, Денис Буцаев рассказал, что в РЭО всегда поддерживают полезные для юных жителей России акции, конкурсы, образовательные курсы и будут рады пополнению в дружной команде Российского экологического оператора.