РЭО подготовил уроки на тему обращения с отходами для школьников

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:20
В своем видеообращении к учащимся гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что ответственное отношение к природе и ее ресурсам имеет важное значение, в первую очередь потому, что планета является общим домом для всех. «Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить», — напомнил Буцаев. В связи с этим он призвал молодежь чаще задумываться о подобных проблемах, чтобы со временем обрести свою цель, уверенность и силы — а значит, создать для себя интересную и качественную жизнь, а для планеты — чистое и красивое будущее. Гендиректор РЭО выразил надежду, что среди сегодняшних учащихся есть будущие талантливые экологи, которые спасут Землю от катастрофы. Обращаясь к ним, Денис Буцаев рассказал, что в РЭО всегда поддерживают полезные для юных жителей России акции, конкурсы, образовательные курсы и будут рады пополнению в дружной команде Российского экологического оператора.
Занятия на тему переработки отходов и экологии 3 апреля прошли в 1 — 11 классах всех российских школ, а также в учреждениях среднего профессионального образования. Продолжительность уроков составляла 30 минут. Ученикам предложили выполнить интерактивные задания по утилизации отходов, а также изучить информацию об отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, экологических акциях и раздельном сборе отходов в РФ.
По словам Дениса Буцаева, более 80% отходов в стране оказываются захороненными на полигонах и только каждый второй килограмм проходит сортировку. РЭО поставил своей целью выйти на 100% сортировки бытовых отходов к 2030 году, а захоронение снизить вдвое. Также ожидается, что к 2030 году будут построены или обновлены 868 мусороперерабатывающих заводов. В последние четыре года в РФ открылось уже 211 соответствующих предприятий.
С 2021 года РЭО совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО выполняет проект «Экоход», цель которого — формирование культуры обращения с отходами. В данном проекте уже приняли участие более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги, представители образовательных организаций из 77 субъектов РФ). Для педагогов РЭО создал особый образовательный цикл «Зеленая школа», нацеленный на повышение уровня профессиональных компетенций и навыков среди педагогов, занятых деятельностью экологической направленности в части реформы ТКО.