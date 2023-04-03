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Прокуроры взыскали 19 млн за опоздание при строительстве школы в Исилькуле

3 апреля 2023, 14:55
Фото: Город55
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Школу достроят в сентябре 2023 года.

Генеральная прокуратура РФ сообщает, что в Омской области взыскали 19,2 млн рублей с недобросовестного исполнителя, который занимался строительством школы в Исилькуле. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Образование».

«В 2022 году в сфере закупок прокурорами в суды направлено 1,9 тыс. исков на сумму 1,7 млрд рублей, большинство из заявленных требований были связаны с сопровождением реализации нацпроектов», — уточняют в прокуратуре.

Напомним, что с 16 сентября 2020 года в Исилькуле ждут окончания строительства школы. Сначала школу должны были сдать в сентябре 2021 года, потом перенесли на декабрь того же года. В данный момент планируют достроить школу к сентябрю 2023 года. Отметим, что контракт заключили с ООО «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“ за 552.8 млн рублей. А в первый раз договор на строительство заключали с ООО „Строительная компания „Лидер“» («СК „Лидер“).

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#Ксения Карагодина#Нацпроект#Нацпроекты#Суд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура
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