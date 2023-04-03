Прокуроры взыскали 19 млн за опоздание при строительстве школы в Исилькуле

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Генеральная прокуратура РФ сообщает, что в Омской области взыскали 19,2 млн рублей с недобросовестного исполнителя, который занимался строительством школы в Исилькуле. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Образование».
«В 2022 году в сфере закупок прокурорами в суды направлено 1,9 тыс. исков на сумму 1,7 млрд рублей, большинство из заявленных требований были связаны с сопровождением реализации нацпроектов», — уточняют в прокуратуре.
Напомним, что с 16 сентября 2020 года в Исилькуле ждут окончания строительства школы. Сначала школу должны были сдать в сентябре 2021 года, потом перенесли на декабрь того же года. В данный момент планируют достроить школу к сентябрю 2023 года. Отметим, что контракт заключили с ООО «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“ за 552.8 млн рублей. А в первый раз договор на строительство заключали с ООО „Строительная компания „Лидер“» («СК „Лидер“).