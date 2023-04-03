Прокуроры взыскали 19 млн за опоздание при строительстве школы в Исилькуле

Напомним, что с 16 сентября 2020 года в Исилькуле ждут окончания строительства школы. Сначала школу должны были сдать в сентябре 2021 года, потом перенесли на декабрь того же года. В данный момент планируют достроить школу к сентябрю 2023 года. Отметим, что контракт заключили с ООО «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“ за 552.8 млн рублей. А в первый раз договор на строительство заключали с ООО „Строительная компания „Лидер“» («СК „Лидер“).