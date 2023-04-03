Погиб военкор. В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:20
Об этом сообщают «Новые Известия». Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной, 25. Если рассматривать онлайн-карту, по этому адресу находится Street Food Bar № 1. По данным следкома Санкт-Петербурга, пострадали 19 человек, но раненых может быть и больше.
Погиб же только один – 40-летний военный корреспондент, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Его настоящее имя – Максим Фомин. Известно, что военкор занимался блогерской деятельностью, рассказывая о событиях в зоне СВО, состоял в батальоне «Восток». Кроме того, он успел снискать популярность как писатель, выпустив две автобиографии и одно художественное произведение.
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Под подозрение попала 26-летняя жительница Петербурга. По информации «Интерфакса», девушка занесла в заведение коробку с бюстом блогера, внутрь которого была заложена бомба.