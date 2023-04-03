Погиб военкор. В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв

Погиб же только один – 40-летний военный корреспондент, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Его настоящее имя – Максим Фомин. Известно, что военкор занимался блогерской деятельностью, рассказывая о событиях в зоне СВО, состоял в батальоне «Восток». Кроме того, он успел снискать популярность как писатель, выпустив две автобиографии и одно художественное произведение.