Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Погиб военкор. В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв

3 апреля 2023, 03:17
Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу
скриншот

Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского задержали после взрыва кафе

Инцидент случился вчера вечером, 2 апреля, в кафе, где военный корреспондент Владлен Татарский устроил творческий вечер.

Об этом сообщают «Новые Известия». Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной, 25. Если рассматривать онлайн-карту, по этому адресу находится Street Food Bar № 1. По данным следкома Санкт-Петербурга, пострадали 19 человек, но раненых может быть и больше.

Погиб же только один – 40-летний военный корреспондент, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Его настоящее имя – Максим Фомин. Известно, что военкор занимался блогерской деятельностью, рассказывая о событиях в зоне СВО, состоял в батальоне «Восток». Кроме того, он успел снискать популярность как писатель, выпустив две автобиографии и одно художественное произведение.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Под подозрение попала 26-летняя жительница Петербурга. По информации «Интерфакса», девушка занесла в заведение коробку с бюстом блогера, внутрь которого была заложена бомба.

Владимир Путин подписал поправки в уголовный кодекс о дискредитации участников СВО
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Взрыв#Убийство#Взрыв в кафе#Происшествия#Новости#Санкт-Петербург#Видео
Подпишитесь
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными
Вчера, 05:40
Омичи выступили против строительства «Северного обхода»
Вчера, 10:53
Новый глава Омской области Хоценко, потоп в Новоалександровке, первый укус клеща
Вчера, 12:07
«Мы ждем вас». Как омичи отреагировали на назначение Виталия Хоценко
Вчера, 13:54
На Левобережье Омска столкнулись сразу пять машин
Вчера, 13:17