Подарил новую жизнь. Омичи рассказали о герое, спасшем ребенка из ледяной воды

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:00
Омичи поделились подробностями спасения мальчика, провалившегося под лед на Иртыше. Инцидент произошел в Нефтяниках на прошлой неделе. Ребенка спасли прохожие. Один из очевидцев Иван Полозов вытащил мальчика из ледяной воды, сообщили подписчики паблика «Омск ВК».
«Подарил новую жизнь. Полозов Иван настоящий герой. Ведь именно он, не боясь, прыгнул в ледяную воду на помощь тонущему ребенку, хотя сам растит сына 3 лет, который мог потерять отца. Мы должны знать своих героев, отважных, смелых и не равнодушных, — рассказала омичка Анастасия Ведь.
Напомним, 31 марта, около 3 часов дня, ребенок провалился под лед, и едва не утонул в Иртыше. Прохожие бросились ему на помощь и вывали скорую. Медики прибыли через 9 минут на место ЧП, но пострадавшего на месте не обнаружили. Оказалось, что неравнодушные омичи самостоятельно отвезли ребенка в больницу.