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Published Сегодня, 08:52

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«По стенам пошел грибок». Омичи пожаловались на плачевное состояние детского сада

3 апреля 2023, 08:52
Фото: Google карты
Здание детского сада построено в 1955 году

В омских Нефтяниках в детском саду протекла крыша, а по стенам поползла плесень

В департаменте образования пообещали найти деньги на ремонт.

Омичи пожаловались на состояние детского сада «Елочка» на улице Малунцева в Нефтяниках. Сообщение появилось вчера, 2 апреля, в паблике ЧП Омск.

«В течение нескольких лет протекает крыша, по стенам пошел грибок, что наносит вред здоровью детей и сотрудников. Сотрудники детского учреждения пытались бороться с данной проблемой собственными силами, результат нулевой», — рассказал омич, пожелавший остаться анонимным.

Омичи также попросили обратить внимание на проблему администрацию города, ответ которой не заставил себя долго ждать.

«В детском саду № 268 во втором корпусе существует потребность в проведении ремонта кровли. Департаментом образования потребность в ремонте кровли учтена и будет подана заявка на выделение дополнительного финансирования в апреле 2023 года. Говорить о точных сроках проведения ремонтных работ будет возможным после выделении дополнительного финансирования», — рассказали в мэрии.

В администрации также добавили, что с ноября прошлого года детский сад закрыт на ремонт - меняют систему отопления и вентиляцию. До конца апреля работы планируют завершить.

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#Евгений Игишев#Детский сад#Грибок#Плесень#Дети#Город#Общество#Омск
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