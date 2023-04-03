«По стенам пошел грибок». Омичи пожаловались на плачевное состояние детского сада

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:53
Омичи пожаловались на состояние детского сада «Елочка» на улице Малунцева в Нефтяниках. Сообщение появилось вчера, 2 апреля, в паблике ЧП Омск.
«В течение нескольких лет протекает крыша, по стенам пошел грибок, что наносит вред здоровью детей и сотрудников. Сотрудники детского учреждения пытались бороться с данной проблемой собственными силами, результат нулевой», — рассказал омич, пожелавший остаться анонимным.
Омичи также попросили обратить внимание на проблему администрацию города, ответ которой не заставил себя долго ждать.
«В детском саду № 268 во втором корпусе существует потребность в проведении ремонта кровли. Департаментом образования потребность в ремонте кровли учтена и будет подана заявка на выделение дополнительного финансирования в апреле 2023 года. Говорить о точных сроках проведения ремонтных работ будет возможным после выделении дополнительного финансирования», — рассказали в мэрии.
В администрации также добавили, что с ноября прошлого года детский сад закрыт на ремонт - меняют систему отопления и вентиляцию. До конца апреля работы планируют завершить.