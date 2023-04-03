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Плесень и протекшая крыша. Омская прокуратура проверит детский сад «Елочка»

3 апреля 2023, 12:36
Фото: Город55
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Омская прокуратура проверит детский сад № 268, где по стенам поползла плесень

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Советского округа организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268».

Проверку организовали после жалобы родителей в паблике ЧП Омск. Напомним, что в детском саду «Елочка» протекает крыша, а на стенах образовался грибок.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства органами местного самоуправления, в том числе полноты и своевременности выделения денежных средств, предусмотренных для содержания и ремонта помещений детского сада; а также должностными лицами образовательного учреждения в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — уточняют в прокуратуре Омской области.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Ксения Карагодина#Проверка прокуратуры#Прокуратура#Детский сад#Дети#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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