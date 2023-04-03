Плесень и протекшая крыша. Омская прокуратура проверит детский сад «Елочка»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Прокуратура Советского округа организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 268».
Проверку организовали после жалобы родителей в паблике ЧП Омск. Напомним, что в детском саду «Елочка» протекает крыша, а на стенах образовался грибок.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства органами местного самоуправления, в том числе полноты и своевременности выделения денежных средств, предусмотренных для содержания и ремонта помещений детского сада; а также должностными лицами образовательного учреждения в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — уточняют в прокуратуре Омской области.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.