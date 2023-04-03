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Отставного министра из Ставрополья прочат в главы минобразования Омской области

3 апреля 2023, 15:29
Фото: gubernator.stavkray.ru
Евгений Козюра покинул пост по своему желанию.

Сегодня, 3 апреля, Евгений Козюра покинул пост главы министерства образования Ставропольского края. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Отметим, что глава Ставрополья Владимир Владимиров уже принял отставку министра. Евгений Николаевич возглавлял ведомство с 20 июля 2015 года. По какой причине Евгений Козюра ушел с должности пока неизвестно. Однако ушел он по своей инициативе.

Можно предположить, что именно он станет претендентом на место омского министра образования. Напомним, что еще один кандидат — Иван Кротт (действующий ректор ОмГПУ).

Названо имя нового министра образования Омской области
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#Ксения Карагодина#Омск#Министр#Образование#Министерство образования#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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