Отставного министра из Ставрополья прочат в главы минобразования Омской области

Отметим, что глава Ставрополья Владимир Владимиров уже принял отставку министра. Евгений Николаевич возглавлял ведомство с 20 июля 2015 года. По какой причине Евгений Козюра ушел с должности пока неизвестно. Однако ушел он по своей инициативе.