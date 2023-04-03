Отставного министра из Ставрополья прочат в главы минобразования Омской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Сегодня, 3 апреля, Евгений Козюра покинул пост главы министерства образования Ставропольского края. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
Отметим, что глава Ставрополья Владимир Владимиров уже принял отставку министра. Евгений Николаевич возглавлял ведомство с 20 июля 2015 года. По какой причине Евгений Козюра ушел с должности пока неизвестно. Однако ушел он по своей инициативе.
Можно предположить, что именно он станет претендентом на место омского министра образования. Напомним, что еще один кандидат — Иван Кротт (действующий ректор ОмГПУ).