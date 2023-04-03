Омский «Авангард» уверенно обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
В Казани на «Татнефть-Арене» завершился второй матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции, где местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Победу в основное время праздновали гости со счетом 3:2.
Омичи с первых секунд начали активничать в зоне хозяев, и уже на 5-й минуте Сергей Толчинский имел убойный шанс открыть счет, но попал в штангу. На 9-й минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров бросал с не менее убойной позиции, но тщетно. На 11-й минуте Алекс Бродхерст заработал удаление в зоне атаки. Вот только отработать большинство до конца казанцам не удалось, — Войнов уехал в штрафной бокс за блокировку уже через 26 секунд. В формате «4 на 4» голов не последовало, без забитой шайбы прошли и секунды большинства омичей. На 17-й минуте Толчинский привез шайбу в зону казанцев, Арсений Грюцюк попытался пробить с пятака, а завершил этот момент мощным броском после отскока от борта Виктор Сведберг. При счете 1:0 в пользу омичей команды ушли на первый перерыв.
Второй период начался в равной борьбе, однако затем хозяева чуть просели. На 28-минуте вратарь казанцев Тимур Билялов заработал 2 минуты штрафа за подножку на Владимире Ткачеве. Отбывать штраф отправился капитан Александр Радулов. Уже через 50 секунд большинства Корбэн Найт отдал пас на Рида Буше, который в касание бросил в дальнюю девятку. На 39-й минуте Радулов двинул Федора Малыхина в спину, за что тут же оказался на льду в обнимку со Сведбергом. В итоге оба получили по малому штрафу. При игре «4 на 4» Толчинский отдал пас на ход Алексу Бродхерсту, который вылетел на пятак и пропихнул шайбу под щитком голкипера.
В третье двадцатиминутке казанцы ожили, а омичи чуть было не растеряли все преимущество. Сначала на 47-й минуте встречи при атаке сходу Артем Лукоянов огорчил Василия Демченко и отыграл одну шайбу, а за секунды до финальной сирены Дмитрий Юдин сократил отставание до минимума. Далее вбрасывание, пара секунд и все, - омичи сравняли счет в серии, которая переезжает в Омск.