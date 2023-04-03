Омский «Авангард» уверенно обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

Омичи с первых секунд начали активничать в зоне хозяев, и уже на 5-й минуте Сергей Толчинский имел убойный шанс открыть счет, но попал в штангу. На 9-й минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров бросал с не менее убойной позиции, но тщетно. На 11-й минуте Алекс Бродхерст заработал удаление в зоне атаки. Вот только отработать большинство до конца казанцам не удалось, — Войнов уехал в штрафной бокс за блокировку уже через 26 секунд. В формате «4 на 4» голов не последовало, без забитой шайбы прошли и секунды большинства омичей. На 17-й минуте Толчинский привез шайбу в зону казанцев, Арсений Грюцюк попытался пробить с пятака, а завершил этот момент мощным броском после отскока от борта Виктор Сведберг. При счете 1:0 в пользу омичей команды ушли на первый перерыв.