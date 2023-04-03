Омичам рассказали об изменениях на участке Герцена между улицами Булатова и Фрунзе

В омском дептрансе сообщают, что для снижения опасных маневров и равномерного распределения машин на участке улицы Герцена между улицами Булатова и Фрунзе проведут зачехление дополнительной секции светофорного объекта и заменят дорожный знак 5.15.1 «Направления движения по полосам».