Омичам рассказали об изменениях на участке Герцена между улицами Булатова и Фрунзе

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В омском дептрансе сообщают, что для снижения опасных маневров и равномерного распределения машин на участке улицы Герцена между улицами Булатова и Фрунзе проведут зачехление дополнительной секции светофорного объекта и заменят дорожный знак 5.15.1 «Направления движения по полосам».
«После введения новой схемы организации дорожного движения движение транспортных средств с крайней левой полосы доступно в двух направлениях — прямо и налево», — уточняют в дептрансе.
Сейчас запланирована корректировка светофора, которая позволит повысить пропускную способность улицы Герцена на пересечении с улицей Фрунзе.
В ведомости уточняют, что на указанном пересечении каждый день ведется мониторинг дорожной ситуации. И если понадобятся изменения, их оперативно внесут.
Напомним, недавно на перекрестке Фрунзе — Герцена поменяли схему движения. Однако омичи не оценили нововведение и начали оставлять «горячие» отзывы на ситуацию с перекрестком.