Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

Омичам рассказали об изменениях на участке Герцена между улицами Булатова и Фрунзе

3 апреля 2023, 14:02
Фото: Город55
иллюстрация
Схему изменят для снижения опасных маневров и равномерного распределения машин.

В омском дептрансе сообщают, что для снижения опасных маневров и равномерного распределения машин на участке улицы Герцена между улицами Булатова и Фрунзе проведут зачехление дополнительной секции светофорного объекта и заменят дорожный знак 5.15.1 «Направления движения по полосам».

«После введения новой схемы организации дорожного движения движение транспортных средств с крайней левой полосы доступно в двух направлениях — прямо и налево», — уточняют в дептрансе.

Сейчас запланирована корректировка светофора, которая позволит повысить пропускную способность улицы Герцена на пересечении с улицей Фрунзе.

В ведомости уточняют, что на указанном пересечении каждый день ведется мониторинг дорожной ситуации. И если понадобятся изменения, их оперативно внесут.

Напомним, недавно на перекрестке Фрунзе — Герцена поменяли схему движения. Однако омичи не оценили нововведение и начали оставлять «горячие» отзывы на ситуацию с перекрестком.

«Невозможно добраться на работу». Омичи массово жалуются на новый знак в центре
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Дорожное движение#Дорожные знаки#Светофор#Общество#Город#Происшествия#Машина#Машины#Дороги#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Рейтинг министров: кто покинет правительство Омской области при Виталии Хоценко?
Сегодня, 12:00
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Никакой весны. Омичам рассказали, что в конце недели пройдет мощный снегопад
Сегодня, 11:46
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37