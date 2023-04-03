Новосибирец ответит за смерть пожилой омички, которую сбил на продуктовой «ГАЗели»

До этого вынесли приговор 42-летнему водителю, который сбил 17-летнего подростка в Калачинском районе. Мальчик стоял на обочине, когда на него наехало авто. Мужчина же не стал вызывать скорую, а поспешно удалился с места происшествия. В момент ДТП он был пьян. Подросток скончался до приезда медиков, которых вызвали в итоге проезжавшие мимо автомобилисты.