Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Новосибирец ответит за смерть пожилой омички, которую сбил на продуктовой «ГАЗели»

3 апреля 2023, 03:52
Фото: Город55
Зампрокурора Оконешниковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

ДТП случилось в сентябре прошлого года в поселке Оконешниково. Выезжая с разгрузки продуктового магазина, 23-летний водитель наехал на 86-летнюю пенсионерку. Это произошло в районе улицы Коммунистическая.

Женщину отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось – она скончалась от полученных травм. Парень полностью признал вину и согласился возместить причиненный вред семьей погибшей, правда, пока частично. Дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ рассмотрит Оконошниковский райсуд.

До этого вынесли приговор 42-летнему водителю, который сбил 17-летнего подростка в Калачинском районе. Мальчик стоял на обочине, когда на него наехало авто. Мужчина же не стал вызывать скорую, а поспешно удалился с места происшествия. В момент ДТП он был пьян. Подросток скончался до приезда медиков, которых вызвали в итоге проезжавшие мимо автомобилисты.

Свобода в обмен на жизнь. Омского водителя отправили в колонию за смерть подростка
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Прокуратура#Авария#ДТП#Смерть#Суд#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Шок. В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре
Сегодня, 06:42
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Головная боль и бессонница. Омичей в апреле ждут две магнитные бури
Сегодня, 07:08
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18