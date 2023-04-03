Новосибирец ответит за смерть пожилой омички, которую сбил на продуктовой «ГАЗели»

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 06:30
ДТП случилось в сентябре прошлого года в поселке Оконешниково. Выезжая с разгрузки продуктового магазина, 23-летний водитель наехал на 86-летнюю пенсионерку. Это произошло в районе улицы Коммунистическая.
Женщину отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось – она скончалась от полученных травм. Парень полностью признал вину и согласился возместить причиненный вред семьей погибшей, правда, пока частично. Дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ рассмотрит Оконошниковский райсуд.
До этого вынесли приговор 42-летнему водителю, который сбил 17-летнего подростка в Калачинском районе. Мальчик стоял на обочине, когда на него наехало авто. Мужчина же не стал вызывать скорую, а поспешно удалился с места происшествия. В момент ДТП он был пьян. Подросток скончался до приезда медиков, которых вызвали в итоге проезжавшие мимо автомобилисты.