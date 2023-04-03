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Published Сегодня, 11:46

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Никакой весны. Омичам рассказали, что в конце недели пройдет мощный снегопад

3 апреля 2023, 11:46
Фото: Город55
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В Омской области после резкого потепления пройдет мощный снегопад

Теплая погода сохранится до 5 апреля.

В Омской области к концу рабочей недели температура воздуха снова опустится до минусовых значений. По прогнозу интерактивного сервиса Ventusky в пятницу, 7 апреля, в регионе ожидаются осадки в виде снега. Температура по северу региона составит от -6 до -8 градусов.

Фото: ventusky.com (скриншот)

Однако начнется неделя с повышения температуры. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. В ночное время 0…-5°, днем +10…+15°. В областном центре температура ночью составит 0…-2°, а днем +11…+13°. Без осадков. Отметим, что теплая погода сохранится до 5 апреля. В четверг, 6 апреля днем +13…+15°, а в ночное время 0…+2°.

«По климатическим наблюдениям, в Омске 4 апреля максимальная температура воздуха +15.5° зафиксирована в 2022 году, минимальная -26.4°была в этот день в 1913 и 1934 годах», — отмечают синоптики.
Весне дорогу! Омичей ждет «летнее» потепление и ветерок
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#Ксения Карагодина#Обь-Иртышское УГМС#Погода#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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