Никакой весны. Омичам рассказали, что в конце недели пройдет мощный снегопад

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Омской области к концу рабочей недели температура воздуха снова опустится до минусовых значений. По прогнозу интерактивного сервиса Ventusky в пятницу, 7 апреля, в регионе ожидаются осадки в виде снега. Температура по северу региона составит от -6 до -8 градусов.
Однако начнется неделя с повышения температуры. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. В ночное время 0…-5°, днем +10…+15°. В областном центре температура ночью составит 0…-2°, а днем +11…+13°. Без осадков. Отметим, что теплая погода сохранится до 5 апреля. В четверг, 6 апреля днем +13…+15°, а в ночное время 0…+2°.
«По климатическим наблюдениям, в Омске 4 апреля максимальная температура воздуха +15.5° зафиксирована в 2022 году, минимальная -26.4°была в этот день в 1913 и 1934 годах», — отмечают синоптики.