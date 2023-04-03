Никакой весны. Омичам рассказали, что в конце недели пройдет мощный снегопад

Однако начнется неделя с повышения температуры. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. В ночное время 0…-5°, днем +10…+15°. В областном центре температура ночью составит 0…-2°, а днем +11…+13°. Без осадков. Отметим, что теплая погода сохранится до 5 апреля. В четверг, 6 апреля днем +13…+15°, а в ночное время 0…+2°.