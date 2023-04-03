Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В текущем месяце в Омской области ждут две магнитные бури — 20 и 27 апреля. Такой прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Уровень активности бурь ученые оценивают как «слабая».
Также 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 и 29 апреля магнитосфера будет возбужденной.
Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь усиливается мигрень, повышается артериальное давление и вязкость крови. Жители региона могут почувствовать тревожность, головокружение, бессонницу или повышенную сонливость, слабость, раздражительность и плохое самочувствие.