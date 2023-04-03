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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Головная боль и бессонница. Омичей в апреле ждут две магнитные бури

3 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI

В Омской области в апреле прогнозируют две магнитные бури

Еще несколько дней магнитосфера будет возбужденной.

В текущем месяце в Омской области ждут две магнитные бури — 20 и 27 апреля. Такой прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Уровень активности бурь ученые оценивают как «слабая».

Также 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 и 29 апреля магнитосфера будет возбужденной.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: tesis.xras.ru

Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь усиливается мигрень, повышается артериальное давление и вязкость крови. Жители региона могут почувствовать тревожность, головокружение, бессонницу или повышенную сонливость, слабость, раздражительность и плохое самочувствие.

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#Евгений Игишев#Магнитные бури#Метеозависимость#Метеорологи#Погода#Плохое самочувствие#Омск#Омская область
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