Фильм "Джон Уик 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Как пишет газета “Известия”, боевик режиссера Чада Стахелски заработал 191,7 миллиона рублей за выходные, после своего выхода на экраны России 23 марта. Фильм рассказывает новую историю о киллере Джоне Уике, который в этот раз сражается против Правления кланов. В картине снимались такие известные актеры, как Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард и Лоренс Фишберн. "Джон Уик 4" входит в список самых ожидаемых премьер 2023 года.