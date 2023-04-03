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Фильм "Джон Уик 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

3 апреля 2023, 10:31
Фильм "Джон Уик 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, согласно данным портала Kinobusiness за период с 30 марта по 2 апреля.

Как пишет газета “Известия”, боевик режиссера Чада Стахелски заработал 191,7 миллиона рублей за выходные, после своего выхода на экраны России 23 марта. Фильм рассказывает новую историю о киллере Джоне Уике, который в этот раз сражается против Правления кланов. В картине снимались такие известные актеры, как Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард и Лоренс Фишберн. "Джон Уик 4" входит в список самых ожидаемых премьер 2023 года.

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