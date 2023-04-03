Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
На одном из сайтов недвижимости появилось объявление о продаже ресторана, расположенного в здании на улице Лукашевича, 10В.
Купить помещение на первом этаже общей площадью 460 квадратных метров можно за 5 150 000 рублей. В объявлении утверждается, что средний оборот заведения в месяц составляет 3-8 миллионов рублей.
По словам продавца, ресторан имеет готовую базу клиентов. Среди них в том числе есть и уважаемые люди, топовые компании города и представители административных организаций города.
«План забронированных мероприятий до июля. На следующий год уже частично забронирован ресторан», — сообщает продавец.
Продать ресторан на Лукашевича решили, так как это непрофильный актив.
Кстати, в объявлении решили подробно остановиться на характеристиках заведения: два отдельных входа, круглосуточная охрана, большая парковка, видеонаблюдение территории и ресторана, основной зал площадью 250 квадратных метров и банкетный зал площадью 80 квадратных метров и другое.
«Возможно расширить на 2-й этаж, взять в аренду и сделать еще один зал банкетный побольше и летнюю террасу», — добавляет продавец.
Отметим, что это не первая попытка продать ресторан «Рафаэль». Передать свой бизнес в другие руки владельцы пытались весной 2018 года, потом искать нового собственника снова стали летом 2020 года. При этом каждый раз стоимость заведения менялась.