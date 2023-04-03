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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»

3 апреля 2023, 07:18
Фото: 1MI
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В Омске за 5 миллионов рублей продают ресторан «Рафаэль»

Ресторан площадью 460 квадратных метров находится на улице Лукашевича.

На одном из сайтов недвижимости появилось объявление о продаже ресторана, расположенного в здании на улице Лукашевича, 10В.

Купить помещение на первом этаже общей площадью 460 квадратных метров можно за 5 150 000 рублей. В объявлении утверждается, что средний оборот заведения в месяц составляет 3-8 миллионов рублей.

По словам продавца, ресторан имеет готовую базу клиентов. Среди них в том числе есть и уважаемые люди, топовые компании города и представители административных организаций города.

«План забронированных мероприятий до июля. На следующий год уже частично забронирован ресторан», — сообщает продавец.

Продать ресторан на Лукашевича решили, так как это непрофильный актив.

Кстати, в объявлении решили подробно остановиться на характеристиках заведения: два отдельных входа, круглосуточная охрана, большая парковка, видеонаблюдение территории и ресторана, основной зал площадью 250 квадратных метров и банкетный зал площадью 80 квадратных метров и другое.

«Возможно расширить на 2-й этаж, взять в аренду и сделать еще один зал банкетный побольше и летнюю террасу», — добавляет продавец.

Отметим, что это не первая попытка продать ресторан «Рафаэль». Передать свой бизнес в другие руки владельцы пытались весной 2018 года, потом искать нового собственника снова стали летом 2020 года. При этом каждый раз стоимость заведения менялась.

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#Ресторан#Объявление#Продажа#Бизнес#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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