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Диетолог Волынкина назвала самые важные витамины для человека

3 апреля 2023, 13:00
Диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала, что наиболее полезным для человека является витамин D. По ее словам, этот микроэлемент необходим для нормального функционирования организма.

По словам Волынкиной, витамин D взаимодействует со множеством генов, помогает укрепить иммунитет и купирует воспалительные процессы, передает NEWS.ru.

Кроме него, диетолог посоветовала не забывать о витамине А, который необходим для ряда метаболических процессов, полезен для глаз и помогает нормальной работе иммунной и репродуктивной систем.

Также Волынкина обратила внимание на витамин К2, который участвует в процессе свертываемости крови и метаболизме кальция, и витамин С, полезный для иммунной системы и являющейся еще мощным антиоксидантом.

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