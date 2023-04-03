Диетолог Волынкина назвала самые важные витамины для человека

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По словам Волынкиной, витамин D взаимодействует со множеством генов, помогает укрепить иммунитет и купирует воспалительные процессы, передает NEWS.ru.
Кроме него, диетолог посоветовала не забывать о витамине А, который необходим для ряда метаболических процессов, полезен для глаз и помогает нормальной работе иммунной и репродуктивной систем.
Также Волынкина обратила внимание на витамин К2, который участвует в процессе свертываемости крови и метаболизме кальция, и витамин С, полезный для иммунной системы и являющейся еще мощным антиоксидантом.