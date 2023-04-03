Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Прокуратура потребовала немедленно расселить жильцов аварийной двухэтажки

3 апреля 2023, 05:05
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура требует расселения жильцов аварийного дома в Авиагородке

Представители ведомства ужаснулись тому, в каком состоянии находится жилой дом в Кировском округе.

Двухэтажный жилой дом по улице Авиагородок, 24 может вот-вот рухнуть. Его построили в 1956 году, о чем свидетельствуют огромные дыры в стенах и потолке. В феврале 2019 года здание признали аварийным, но в доме до сих пор есть люди. Известно, что сейчас там проживают 36 человек.

Дом запланировали снести только к концу 2027 года, сказано на сайте «Реформа ЖКХ». Жильцам остается только надеяться, что до этого времени никакой трагедии не случится. Недавно в дело вмешалась прокуратура.

Фото: Прокуратура Омской области

Проверка показала, что обрушение может произойти в любой момент, в то время как администрация города не принимает никаких мер для предотвращения этого. Прокурор Кировского округа решил действовать основательно и обратился к мэрии через суд, чтобы немедленно расселить местных жителей. Пока исковое заявление еще рассматривают.

К слову, недавно прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказывал, что как минимум в 10 домах в черте города опасно находиться. Только где именно требуется срочное расселение, он не уточнил. Вероятно, разрушающая двухэтажка в Кировском округе, которой заинтересовалась прокуратура, входит в этот список домов.

Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Прокуратура#Аварийный дом#Аварийное жилье#Расселение#Город#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Сегодня, 02:00
Шок. В Омске 12-летняя девочка сломала ногу в батутном центре
Сегодня, 06:42
На Омском заводе металлоконструкций сменился директор
Сегодня, 06:37
Еще одна попытка. На Левобережье Омска выставили на продажу ресторан «Рафаэль»
Сегодня, 07:18
Головная боль и бессонница. Омичей в апреле ждут две магнитные бури
Сегодня, 07:08
В Омске ликвидируют мясоперерабатывающий концерн «Компур»
Сегодня, 08:18