Двухэтажный жилой дом по улице Авиагородок, 24 может вот-вот рухнуть. Его построили в 1956 году, о чем свидетельствуют огромные дыры в стенах и потолке. В феврале 2019 года здание признали аварийным, но в доме до сих пор есть люди. Известно, что сейчас там проживают 36 человек.