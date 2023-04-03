Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Двухэтажный жилой дом по улице Авиагородок, 24 может вот-вот рухнуть. Его построили в 1956 году, о чем свидетельствуют огромные дыры в стенах и потолке. В феврале 2019 года здание признали аварийным, но в доме до сих пор есть люди. Известно, что сейчас там проживают 36 человек.
Дом запланировали снести только к концу 2027 года, сказано на сайте «Реформа ЖКХ». Жильцам остается только надеяться, что до этого времени никакой трагедии не случится. Недавно в дело вмешалась прокуратура.
Проверка показала, что обрушение может произойти в любой момент, в то время как администрация города не принимает никаких мер для предотвращения этого. Прокурор Кировского округа решил действовать основательно и обратился к мэрии через суд, чтобы немедленно расселить местных жителей. Пока исковое заявление еще рассматривают.
К слову, недавно прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказывал, что как минимум в 10 домах в черте города опасно находиться. Только где именно требуется срочное расселение, он не уточнил. Вероятно, разрушающая двухэтажка в Кировском округе, которой заинтересовалась прокуратура, входит в этот список домов.