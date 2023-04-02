Весне дорогу! Омичей ждет «летнее» потепление и ветерок

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Синоптики радуют прогнозами на ближайшие дни. Новая неделя начнется тепло: +8…+13 градусов. Без осадков. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.
В ночь на вторник немного похолодает — до -5. А днем воздух прогреется до +14 градусов. В среду столбик термометра поднимется даже до +15. Правда, и ветер наберет обороты. 5 апреля порывы достигнут 12 метров в секунду, передают метеорологи Обь-Иртышского УГМС.
Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет омичей в апреле.