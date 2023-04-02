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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Весне дорогу! Омичей ждет «летнее» потепление и ветерок

2 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области потеплеет до +15 градусов

В первой половине недели осадков не ожидается.

Синоптики радуют прогнозами на ближайшие дни. Новая неделя начнется тепло: +8…+13 градусов. Без осадков. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

В ночь на вторник немного похолодает — до -5. А днем воздух прогреется до +14 градусов. В среду столбик термометра поднимется даже до +15. Правда, и ветер наберет обороты. 5 апреля порывы достигнут 12 метров в секунду, передают метеорологи Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погоды на ближайшие три дняпрогноз погоды на ближайшие три дня
прогноз погоды на ближайшие три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет омичей в апреле.

Меж двух аномальных зон. Апрель в Омске пройдет без катастрофической погоды
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#Погода#Потепление#Прогноз погоды#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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