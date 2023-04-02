Весне дорогу! Омичей ждет «летнее» потепление и ветерок

В ночь на вторник немного похолодает — до -5. А днем воздух прогреется до +14 градусов. В среду столбик термометра поднимется даже до +15. Правда, и ветер наберет обороты. 5 апреля порывы достигнут 12 метров в секунду, передают метеорологи Обь-Иртышского УГМС.