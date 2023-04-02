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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 02:58

Updated Сегодня, 02:58

В Омске при столкновении двух авто пострадали трое взрослых и 4-летний ребенок

2 апреля 2023, 02:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора.

1 апреля около 19:08 стало известно о ДТП с пострадавшими. Подробности происшествия рассказали в региональной Госавтоинспекции.

55-летний водитель «Toyota Corolla» на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого выехал на «красный», столкнулся с «Toyota Corolla Fielder» и наехал на пешехода. За рулем последнего авто находился 31-летний мужчина.

В результате аварии к медикам обратились 56-летняя пассажирка «Toyota Corolla», 29-летняя женщина и 4-летний мальчик из «Toyota Corolla Fielder», а также 28-летняя женщина-пешеход.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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