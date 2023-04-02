Сыр и молоко. Омичи стали производить больше продуктов

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Аналитики Омскстата изучили показатели промышленного производства в регионе за январь и февраль 2023 года. Зафиксировано снижение на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Весомое сокращение наблюдается в сырьевом секторе — на 34,1%. Также снизились объемы в отраслях водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (-9,1%), а также в обрабатывающих производствах (-0,9%).
В Омской области стали меньше производить компьютеров, электронных и оптических изделий, автосредств, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, напитков.
Однако в некоторых сферах наблюдается положительная динамика. Так, выросли показатели производства электрооборудования, транспортных средств, металлических изделий, минеральной продукции, резиновых и пластмассовых товаров, металлургии.
Небольшой рост — 0,7% — демонстрирует сектор выпуска пищевых продуктов. Увеличилось производство сыров (+39,5%), замороженной свинины (+27%), кисломолочных продуктов (+23,8%), молока (+16,9%), творога (+16,9%), а также сливочного масла, мясных полуфабрикатов, сметаны, растительного масла.
Индекс промышленного производства за два месяца 2023 года составил 103,7%.