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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Сыр и молоко. Омичи стали производить больше продуктов

2 апреля 2023, 12:52
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области стали производить на 39,5% сыра больше

Данные о промышленном производстве.

Аналитики Омскстата изучили показатели промышленного производства в регионе за январь и февраль 2023 года. Зафиксировано снижение на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Весомое сокращение наблюдается в сырьевом секторе — на 34,1%. Также снизились объемы в отраслях водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (-9,1%), а также в обрабатывающих производствах (-0,9%).

В Омской области стали меньше производить компьютеров, электронных и оптических изделий, автосредств, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, напитков.

Однако в некоторых сферах наблюдается положительная динамика. Так, выросли показатели производства электрооборудования, транспортных средств, металлических изделий, минеральной продукции, резиновых и пластмассовых товаров, металлургии.

Небольшой рост — 0,7% — демонстрирует сектор выпуска пищевых продуктов. Увеличилось производство сыров (+39,5%), замороженной свинины (+27%), кисломолочных продуктов (+23,8%), молока (+16,9%), творога (+16,9%), а также сливочного масла, мясных полуфабрикатов, сметаны, растительного масла.

Индекс промышленного производства за два месяца 2023 года составил 103,7%.

Лидер роста. В Омске индекс промышленного производства составил 105,3%
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Промышленный центр? Омичи стали производить больше сыра и масла, но меньше химии
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#Производство#Промышленное производство#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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