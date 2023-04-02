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Posted 2 апреля 2023, 08:57

Published 2 апреля 2023, 08:57

Modified 2 апреля 2023, 12:33

Updated 2 апреля 2023, 12:33

иллюстрация

Рядом с Омской областью произошла утечка соляной кислоты

2 апреля 2023, 08:57
Фото: 1MI. иллюстрация
Это не первый случай на данной станции.

Утром 2 апреля в Новосибирской области на ж/д станции Инская обнаружили утечку соляной кислоты. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщают «Новые известия».

Известно, что специальные службы уже приняли меры для ликвидации разлива. Причины и детали инцидента выясняются. Аналогичный случай на этой же станции произошел летом прошлого года.

Напомним, ранее в Омской области разлилась нефть. Местную компанию оштрафовали после происшествия.

«Транснефть — ЗС» оштрафовали за молчание о разливе нефти под Омском
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