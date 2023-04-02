Рядом с Омской областью произошла утечка соляной кислоты

Posted 2 апреля 2023, 08:57
Published 2 апреля 2023, 08:57
Modified 2 апреля 2023, 12:33
Updated 2 апреля 2023, 12:33
Утром 2 апреля в Новосибирской области на ж/д станции Инская обнаружили утечку соляной кислоты. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщают «Новые известия».
Известно, что специальные службы уже приняли меры для ликвидации разлива. Причины и детали инцидента выясняются. Аналогичный случай на этой же станции произошел летом прошлого года.
Напомним, ранее в Омской области разлилась нефть. Местную компанию оштрафовали после происшествия.