Омский «Авангард» проиграл первый матч финала «Восток»

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
1 апреля хоккеисты «Авангарда» провели первый матч финала «Восток». Победу одержал соперник — казанский «Ак Барс».
Счет в первом периоде открыл Дмитрий Кагарлицкий, он же удвоил преимущество казанцев во втором периоде. В третьем отличился «ястреб» Корбан Найт. Он дважды попал в ворота соперника: на 10-й и на 20-й минуте.
В овертайме на третьей минуте решающий гол забил Кирилл Панюков из «Ак Барса». Финальный счет 3:2.
Напомним, серию ведут до четырех побед. По итогам первого матча казанская команда ведет 1:0. Второй матч финала «Восток» пройдет 3 апреля в Казани.