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Омский «Авангард» проиграл первый матч финала «Восток»

2 апреля 2023, 04:14
Фото: www.hawk.ru
иллюстрация
Победу в овертайме вырвали казанцы.

1 апреля хоккеисты «Авангарда» провели первый матч финала «Восток». Победу одержал соперник — казанский «Ак Барс».

Счет в первом периоде открыл Дмитрий Кагарлицкий, он же удвоил преимущество казанцев во втором периоде. В третьем отличился «ястреб» Корбан Найт. Он дважды попал в ворота соперника: на 10-й и на 20-й минуте.

В овертайме на третьей минуте решающий гол забил Кирилл Панюков из «Ак Барса». Финальный счет 3:2.

Напомним, серию ведут до четырех побед. По итогам первого матча казанская команда ведет 1:0. Второй матч финала «Восток» пройдет 3 апреля в Казани.

#Авангард#КХЛ#Ак Барс#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Казань#Россия#Корбэн Найт
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