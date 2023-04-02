Омские хирурги будут проводить операции в 3D-очках. Рассказываем почему

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В омском клиническом медико-хирургическом центре введен в строй хирургический комплекс с современной 3D-визуализацией. Медики смогут детально рассматривать структуры тканей пациента. Это повысит качество операций.
Комплекс состоит из специальных инструментов для лапароскопических вмешательств, суперсовременной эндовидеокамеры, монитора, набора 3D-очков. «Мы можем видеть буквально каждый сосуд. А когда возникает необходимость оперировать пациента со сложной патологией, например, в операционной области есть инфильтрат, очень важно иметь трёхмерное восприятие тканей», — подчеркнул заведующий хирургическим отделением № 2 Илья Зятьков.
Новая установка сократит время хирургических процедур на 20-30%, соответственно, снизятся риски для пациента, отметили в областном минздраве.