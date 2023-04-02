Омские хирурги будут проводить операции в 3D-очках. Рассказываем почему

Комплекс состоит из специальных инструментов для лапароскопических вмешательств, суперсовременной эндовидеокамеры, монитора, набора 3D-очков. «Мы можем видеть буквально каждый сосуд. А когда возникает необходимость оперировать пациента со сложной патологией, например, в операционной области есть инфильтрат, очень важно иметь трёхмерное восприятие тканей», — подчеркнул заведующий хирургическим отделением № 2 Илья Зятьков.