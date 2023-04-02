Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Омские хирурги будут проводить операции в 3D-очках. Рассказываем почему

2 апреля 2023, 07:18
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
хирургический комплекс с 3D-визуализацией нового поколения

В омском КМХЦ введен хирургический комплекс с 3D-визуализацией

Сократятся время и риски хирургических вмешаетельств.

В омском клиническом медико-хирургическом центре введен в строй хирургический комплекс с современной 3D-визуализацией. Медики смогут детально рассматривать структуры тканей пациента. Это повысит качество операций.

Комплекс состоит из специальных инструментов для лапароскопических вмешательств, суперсовременной эндовидеокамеры, монитора, набора 3D-очков. «Мы можем видеть буквально каждый сосуд. А когда возникает необходимость оперировать пациента со сложной патологией, например, в операционной области есть инфильтрат, очень важно иметь трёхмерное восприятие тканей», — подчеркнул заведующий хирургическим отделением № 2 Илья Зятьков.

Новая установка сократит время хирургических процедур на 20-30%, соответственно, снизятся риски для пациента, отметили в областном минздраве.

#Операция#Медицина#Здравоохранение#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
Вчера, 03:01
Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными
Сегодня, 05:40
Омский «Авангард» проиграл первый матч финала «Восток»
Сегодня, 04:14
В Омске третьеклассник пришел в школу с гранатой
Вчера, 11:30
Весне дорогу! Омичей ждет «летнее» потепление и ветерок
Сегодня, 06:57
Глава Кормиловского района Омской области Владимир Сыркин ушел в отставку
Сегодня, 03:55